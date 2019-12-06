Çevre Bakanlığından 5 ilçeye yardım

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve İl Başkanı Halit Tomakin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek Ordu'daki ilçe belediyelerin taleplerini ileterek kaynak aldı. Bakan Kurum'a Türkiye'nin coğrafi işaretli tek kivisi olan "Ordu kivisi" ikram edildi.



Ordu'daki ilçe belediyelerinin taleplerini, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek ileten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve İl Başkanı Halit Tomakin, ayni ve nakdi kaynakların gelmesini sağladılar. İlçe belediyelerin ihtiyaçları doğrultusunda Akkuş'a 500 bin TL hibe ve bir çöp toplama kamyonu, Perşembe'ye 500 bin TL hibe ve bir çöp toplama kamyonu, Gürgentepe'ye 500 bin hibe ve bir çöp toplama kamyonu, Kumru'ya 500 bin TL hibe ve bir çöp toplama kamyonu, Korgan'a 500 bin TL hibe gönderilecek.



AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, ilçe Belediye Başkanlarının taleplerine duyarsız kalmayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. - ORDU