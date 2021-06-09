Çevre Bilgi Yarışması - Son Dakika

Çevre Bilgi Yarışması
5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre sağlığının giderek daha da önem kazandığı bu günlerde, çevre bilincinin yaygınlaştırılması, toplumun çevre hassasiyetlerinin artırılması için Belediye Başkanlığımızca 4-11 Haziran tarihleri arasında bir çok etkinlik düzenledik. Bu kapsamda, 10 Haziran 2021 saat 20: 30 da online "Çevre Bilgi Yarışması" gerçekleştiriliyor. Soruları en kısa sürece cevaplayanlar ödüllendirilecek.
Ödüller
4 kişiye Festival Bileti (iki Kişilik)
4 kişiye Sosyal Tesislerimizde yemek (İki Kişilik)
Tarih: 10 Haziran 2021
Kaynak: Habermetre
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