Çevre, Doğa ve Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Çevre, Doğa ve Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

17.02.2021 16:27
Çevre, Doğa ve Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Çalıştayı düzenlendi, System.String[]

Başkentte düzenlenen Çevre, Doğa ve Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Çalıştayı'nda, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden alınan ihbarlarla, suçun büyük ölçüde önlendiği belirtilerek, bu doğrultuda ortak akılla daha kapsamlı bir çalıştay yapılması kararı alındı.

Başkentte düzenlenen Çevre, Doğa ve Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Çalıştayı'nda, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden alınan ihbarlarla, suçun büyük ölçüde önlendiği belirtilerek, bu doğrultuda ortak akılla daha kapsamlı bir çalıştay yapılması kararı alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çevre, doğa ve hayvanlara karşı suçlarla etkin mücadele edilmesine yönelik düzenlenen çalıştay, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu temsilcisi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 7 il emniyet müdürlüğünden çevre, doğa ve hayvanları koruma birimlerinin katılımıyla düzenlendi.

Çalıştayda, hayvanlara karşı işlenen suçlar ile bu suçlarla daha etkin ve verimli mücadele edebilmek, suçları azaltabilmek ve işlenmeden önleyebilmek için ortak akıl başlıkları konuşuldu. İlerleyen süreçte daha kapsamlı bir çalıştay yapılması kararı alındı.

2001 personel görev yapıyor

Açıklamada ayrıca HAYDİ uygulamasına ilişkin bilgiler de verilerek, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma" birimlerinde 2001 personelin görev yaptığı belirtildi.

Vetenerlik fakültesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda görevli uzmanlarca, bu birimlerde görevli olanlara hayvan sağlığı ve ilk yardım, hayvan psikolojisi ve hayvan davranışları, hayvanlara yaklaşım ve iletişim, teçhizat kullanım şekilleri, olaylara müdahale ve yapılacak işlemler ile çevre ve doğanın korunması konularına yönelik "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu"nun düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, ayrıca kurslarda, HAYDİ uygulaması üzerinden gelen çevre, doğa ve hayvan hakkı ihlalleri konusunda ihbarlarda personelin daha bilinçli olmasının amaçlandığı ifade edildi.

HAYDİ uygulaması, 107 bin 300 indirmeye ulaştı

Açıklamada, HAYDİ uygulaması üzerinden gelen 10 bin 125 ihbar değerlendirildiğinde 6 bin 623'ün asıllı olduğu tespit edildiği bildirildi.

Vatandaşların, Apple Store ve Google Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor. HAYDİ mobil uygulaması 107 bin 300 indirmeye ulaştı. HAYDİ uygulaması üzerinde oluşturulan ana ve ara yüzler aracılığıyla hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanlara yönelik şiddet, işkence, eziyet, zarar verme, aç bırakma gibi eylemlerle yönelik fotoğraflı ihbar yapılabilme özelliği de getirildi. Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun verdiği yetkiler çerçevesinde oluşturulan taslak kapsamında ise 89 hizmet aracı, iç ve dış dizayn çalışmaları tamamlandıktan sonra Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimine gönderildi."

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre, Doğa ve Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


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