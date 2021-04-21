Çevre dostu 2021 serisi LG klimalar yakında satışa sunulacak - Son Dakika

LG Electronics (LG), DualCool modelinin yanı sıra bu yıl tüketicilerle tanıtılacak New Sirius ve New Artcool 2021 klima serisini çok yakında satışa sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, 2021 serisi DualCool, yeni Sirius ve yeni Artcool model klimaları ile mekanlara temiz hava ve taze esinti verecek. Tasarımı ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkan yeni modellerde, çok aşamalı filtreleme sistemi bulunuyor.

2021 yeni model serisinde Sirius ve Artcool klimalarda bulunan iyonizerler, sadece temiz hava sunmakla kalmıyor, üniteyi saran zararlı maddeleri ve kokuları da gideriyor. LG'nin özel ev aletleri kontrol uygulaması ThinQ ile Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden her yerden ulaşılabilen klimalar, kullanıcılara ev dışındayken bile cihazı açıp kapatma ve istedikleri soğukluk derecesine getirme imkanı sağlıyor.

Enerji tüketimini yüzde 70'e kadar azaltan ve daha verimli soğutma performansı sağlayan 2021 serisi LG DualCool, yeni Sirius ve Artcool klimalar, daha geniş dönüş frekansına sahip kompresörüyle enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyor.

Bu klimalarda bulunan dört aşamalı filtre sisteminde yer alan UV Nano ve iyonizer sistemi, ortamda bulunan partikülleri yüksek oranda filtreleyerek sağladığı hijyenik ve temiz hava ile iç mekan hava kalitesini artırıyor.

LG'nin 2021 serisi DualCool Sirius ve Artcool klimaları, çevreci özellikleriyle öne çıkıyor. Ürünlerini tasarlarken sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlamayı da hedefleyen LG, DualCool, yeni Sirius ve yeni Artcool 2021 serisinin tamamında çevreci R32 kullanıyor.

R32, R410A soğutucu akışkanının çevresel olarak sürdürülebilir alternatifi olarak biliniyor ve yeni model Avrupa F-gaz kurallarına uygunluğu ile öne çıkıyor. R32, R410A'dan yüzde 70 daha düşük olan 675'lük bir GWP'ye sahip ve karşılaştırıldığında aynı performansı elde etmek için yüzde 20 daha az gaz şarjı gerektiriyor. Böylelikle DualCool, yeni Sirius ve yeni Artcool modellerinden oluşan LG 2021 klima serisi, güçlü soğutucu akışkan R32 ile daha çevreci, daha enerji verimli bir çözüm sunuyor.

2021 Serisi LG klimalar, çok yakında Türkiye pazarında satışa sunulacak.