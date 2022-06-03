"Çevre Dostu Bir Yaşam" için pedal çevrildi - Son Dakika
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"Çevre Dostu Bir Yaşam" için pedal çevrildi

03.06.2022 21:31

Trabzon, Ordu ve Giresun'da, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Çevre Dostu Bir Yaşam" sloganı ile bisiklet turu gerçekleştirildi.

Trabzon, Ordu ve Giresun'da, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Çevre Dostu Bir Yaşam" sloganı ile bisiklet turu gerçekleştirildi.

Giresun

Giresun'daki etkinlik ise Cumhuriyet Parkı ile plajlar bölgesi arasında gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte Vali Enver Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, kurum çalışanları ve öğrenciler pedal çevirdi.

Vali Ünlü, katılımcılarla birlikte plajda, ilgili kurumların ekipleri ise denizde çöp topladı.

Vatandaşlardan toplumsal kurallara uymalarını ve çevreyi kirletmemelerini isteyen Ünlü, şu değerlendirmede bulundu:

"Hep birlikte bugün temizliyoruz ama bu örnek olsun. Çevrenin artık kirlenmemesi temennisiyle bu etkinliği yapıyoruz. Yaşanabilir bir çevre, sağlıklı dengeli bir çevre herkesin hakkı. Hep diyoruz ya 'Dünyayı biz atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık' diye. O zaman bunun gereğini yapalım, çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakalım. Gelelim çay içelim burada ama çöpümüzü buraya bırakmayalım, temizleyelim öyle gidelim."

Ünlü, sahilde ateş yakılmaması gerektiğinin de altını çizerek "Ateş yanıyor, odunların içerisinde paslı çiviler var. Bu sahillerimizde çocuklarımız oynuyor. Çocuklarımız bunlara bastığında tetanos olabilir. Umuma açık yerlerde rastgele ateş yakılmasına, çevrenin, kumsalın ve denizimizin kirletilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çevre Dostu Bir Yaşam için pedal çevrildi
Çevre Dostu Bir Yaşam için pedal çevrildi
Çevre Dostu Bir Yaşam için pedal çevrildi
Çevre Dostu Bir Yaşam için pedal çevrildi

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Kaynak: AA

Trabzon, Giresun, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çevre Dostu Bir Yaşam' için pedal çevrildi - Son Dakika

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