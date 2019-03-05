Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" Projesi
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenciler için hayata geçirilen "Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" Projesi kapsamında eğitimler devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
tarafından öğrenciler için hayata geçirilen "Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" Projesi kapsamında eğitimler devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının desteklediği "Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" Projesi ile 4 ilkokulda 170 öğrenciye eğitim verildi.
Çevrenin korunması ile ilgili devam eden eğitimler kapsamında "Tomurcuk", Süleyman Şah
, Büyükesence, Mehmet Gölhan
ve Kazımpaşa
ilkokullarında öğrencilerle bir araya geldi, çevre bilinci hakkında bilgi verdi, kitap ve rozet hediye etti.
Çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi amacıyla "Tomurcuk" eğitimlerine program dahilinde devam edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:07 Kaynak: AA
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