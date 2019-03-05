Son Dakika Haberleri: Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" Projesi

Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" Projesi

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenciler için hayata geçirilen "Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" Projesi kapsamında eğitimler devam ediyor.

Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenciler için hayata geçirilen "Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" Projesi kapsamında eğitimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının desteklediği "Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk" Projesi ile 4 ilkokulda 170 öğrenciye eğitim verildi.

Çevrenin korunması ile ilgili devam eden eğitimler kapsamında "Tomurcuk", Süleyman Şah, Büyükesence, Mehmet Gölhan ve Kazımpaşa ilkokullarında öğrencilerle bir araya geldi, çevre bilinci hakkında bilgi verdi, kitap ve rozet hediye etti.

Çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi amacıyla "Tomurcuk" eğitimlerine program dahilinde devam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:07 Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel
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