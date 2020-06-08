Çevre dostu jandarma hurma ağacını nizamiye binasına dahil etti - Son Dakika

Çevre dostu jandarma hurma ağacını nizamiye binasına dahil etti

Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan karakolda görevli çevre dostu jandarma personeli, doğaya zarar vermemek amacıyla nizamiye binasını karakolun çevresindeki Trabzon hurması ağacını içine alacak şekilde inşa ettirdi.

Çevre dostu jandarma hurma ağacını nizamiye binasına dahil etti, System.String[]

Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan karakolda görevli çevre dostu jandarma personeli, doğaya zarar vermemek amacıyla nizamiye binasını karakolun çevresindeki Trabzon hurması ağacını içine alacak şekilde inşa ettirdi.

Yaklaşık 1 yıl önce Düzce Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Beyköy Jandarma Karakolu'nda, Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Gökhan Kum, Astsubay Çavuş Şevkiye Özdere ile karakol için yenileme, tadilat ve çevre düzenlemesi projesi hazırladı.

Yer darlığı ve nizamiye binasının yapılacağı alanda yaşları 40 ila 80 arasında değişen ağaçların bulunması dolayısıyla projede değişikliğe gidildi.

Astsubay Çavuş Şevkiye Özdere, nizamiye binasını, hurma ağacını da içine alacak şekilde projeyi yeniledi.

Düzce Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Deniz Eğitim'e sunulan proje, onaylanarak Düzce Valisi Zülkif Dağlı'ya gönderildi.

Vali Dağlı, jandarmanın çevre bilincini takdirle karşılayarak, hurma ağacının nizamiye binasına dahil edilerek inşa edilmesine destek verdi.

Görenler tarafından da beğenilen projede yer alan hurma ağacı ise jandarma personelince karakolun "daimi nöbetçisi" olarak adlandırılıyor.

"Ağacın kesilmesine gönlümüz razı olmadı"

Yüzbaşı Deniz Eğitim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karakolun 1972 yılında hizmete başladığını söyledi.

Aradan geçen sürede binanın, çevre düzenlemesi ihtiyacının ortaya çıktığını, Jandarma Kıdemli Üstçavuş Gökhan Kum tarafından proje oluşturulduğunu aktaran Eğitim, şunları kaydetti:

"Proje ortaya atıldığında alanımızın darlığı nedeniyle birden fazla ağacımızı kesmemiz gerekiyordu. Ağacın kesilmesine gönlümüz razı olmadı. Bu yüzden proje defalarca tadil edildi ve son şeklini aldı. Kötünün iyisi olarak bir ağacı kesmemiz gerekiyordu. Bu süreçte beraber çalıştığımız Jandarma Astsubay Çavuş Şevkiye Özdere bir fikir ortaya attı. 'Komutanım, illa ağaca zarar vermemiz gerekmiyor. Ağaca zarar vermeden de inşa edebiliriz. Nizamiyede daimi bir nöbetçiye ihtiyacımız var. Bunu da bu şekilde gidermiş oluruz.' dedi ve bize uygun geldi."

Jandarma Astsubay Çavuş Şevkiye Özdere de çoğu kadın gibi doğayı, ağaçları ve çiçekleri çok sevdiğini dile getirdi.

Özdere, şöyle konuştu:

"Jandarma personeli olarak koruma içgüdümüz olduğundan doğaya, ağaçlara ve çiçeklere sevgimiz ikiye katlanıyor. Komutanlarıma fikirlerimi sundum. Onlar da fikirlerimi önemsediler. Jandarma personeli olarak yeni gelecek arkadaşlarımıza görevlerimizi teslim edip, bizler de yeni görev yerlerimize gideceğiz. 'Daimi nöbetçimiz' anılarla birlikte nöbetine devam edecek."

Jandarma, Beyköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre dostu jandarma hurma ağacını nizamiye binasına dahil etti - Son Dakika

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