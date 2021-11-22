Uzun boynuzlu böceklerin üretim alanı
Uzun boynuzlu böceklerden detaylar
Kolombiyalı ihracatçı German Viasus ile yapılan röportaj
Böcek üretim çiftliğinden görüntüler
Japon çocuklar için popüler bir evcil hayvan olan uzun boynuzlu böceklerin Kolombiyalı ihracatçısı German Viasus, uluslararası satışlarda yüksek komisyonlardan kaçınmak için Tierra Viva şirketini kurarak kendi kripto para birimini yarattı. Kolombiya'nın Tunja kentinde, başlangıçta hisselerinin satılması için kurulan şirket şu an "çevre dostu" enerji üreterek ormanlaştırma işlemlerinin hızlanmasını sağlıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çevre dostu kripto para birimiyle Kolombiya'dan böcek ihracatı - Son Dakika