Çevre dostu okulda öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor - Son Dakika
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Çevre dostu okulda öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor

05.06.2022 11:39

Milli Eğitim Bakanlığının "Çevre Dostu Bin Okul Projesi" kapsamında, Tekirdağ'daki Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu öğrencileri, temiz çevre ve geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının "Çevre Dostu Bin Okul Projesi" kapsamında, Tekirdağ'daki Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulu öğrencileri, temiz çevre ve geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor.

Proje çerçevesinde "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturmak için öğretmenler tarafından temin edilen atık malzemeler, öğretmenler ve öğrencilerin çalışmasıyla kitap rafı, masa ve sandalyeye dönüştürüldü.

Yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından hazır hale getirilen kütüphanede öğrenciler, boş vakitlerini kitaplarla iç içe geçiriyor.

Ahşap ve metal atölyesinde de öğrenciler, boş zamanlarında atık tahtaları öğretmenlerinin yönlendirmesiyle çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra hayvan figürlerine dönüştürüyor.

Öğrenciler bu sayede hem el becerilerini geliştiriyor hem de kullanılmayan tahtaları geri dönüştürerek farkındalık oluşturuyor.

Okul bahçesinde oluşturulan akıllı tarım atölyesinde öğrenciler tohumların toprakla buluşmasından büyümesine kadar geçen süreçlerde görev alarak, sebze ve meyvelerin yetişme süreçlerini uygulamalı öğreniyor.

Hayvan bakım atölyesinde de öğrenciler civcivlerin kuluçkadan çıkmasını ve büyümesini takip ediyor, tavuk ve tavşanları besleyerek hayvan sevgisi kazanıyor.

"Öğrenciler çevreye karşı daha duyarlı olmaya başladı"

Okul Müdürü Oktay Kaplan, AA muhabirine, okula aydınlatma ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri ile su tasarrufu sağlanması amacıyla yağmur suyu depolama sistemi kurulacağını söyledi.

Okulda öğrencilere temiz çevre ve geri dönüşüm bilinci kazandırmaya çalıştıklarını belirten Kaplan, "Ahşap ve metal atölyesi kurduk. Bu atölyeyi kurmadaki amacımız öğrencilerimize, velililerimize ve çevremize karşı farkındalık oluşturmaktı. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bundan sonra enerjisini daha tasarruflu kullanan bir toplum meydana gelecek." dedi.

Kaplan, yapılan çalışmaların ardından öğrencilerin çevreye karşı daha duyarlı olmaya başladığını vurgulayarak, "Bu projeden sonra öğrenciler güneş enerjisinden aydınlatmanın nasıl yapıldığını, kompost atıklardan gübre yapmayı, tarım atölyesinde tohumdan itibaren fidenin yetişmesini, sebze ve meyvelerin nasıl yetiştiğini, tavukların kuluçkadan çıkışı, tavukların büyümesini beslenmesini öğrendiler. Okulumuzda 2 köpeğimiz var, öğrencilerimiz evlerinden yiyecekleri getirip onları beslemeye devam ediyor." diye konuştu.

"El becerimi ve hayal gücümü geliştiriyorum"

Okulun 5. sınıf öğrencisi Özgür Güler de proje sayesinde okulda boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Güler, "Burada el becerimi ve hayal gücümü geliştiriyorum. Hiç işe yaramadığı düşünülen ahşap tahtaları güzel eserlere dönüştürüyoruz. Çok farklı hayvan figürleri yapıyoruz. İleride hangi mesleği yaparsak yapalım bu edindiğimiz el becerilerini yine kullanmaya devam edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yazel Kaçıra, salgın döneminde evde çok fazla kalmanın kendisini bunalttığını anlatarak, "Bilgisayarlarla, teknolojiyle çok fazla zaman geçirdik. Bu atölyede zamanımızı verimli kullanmayı öğrendik. Çoğu kişinin boş gördüğü bir tahtayı değerlendirip güzel çalışmalar ortaya çıkartıyoruz." dedi.

Lavin Birkan da atık malzemelerden oluşturulan kütüphanenin kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Atık malzemelerle kütüphane için kuş evi, limon kasalarından da kitaplık yaptıklarını anlatan Birkan, kendileri için güzel bir ortam oluşturduklarını ifade etti.

Çevre dostu okulda öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor
Çevre dostu okulda öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor
Çevre dostu okulda öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor
Çevre dostu okulda öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor

YORUMLAR
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Başkan Büyükkılıç: 'Çevreyi evimiz bildik, çevre dostu belediye olduk' Başkan Büyükkılıç: 'Çevreyi evimiz bildik, çevre dostu belediye olduk'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre dostu okulda öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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