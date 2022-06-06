Çevre dostu okulun kütüphanesi geri dönüşüm malzemelerinden hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çevre dostu okulun kütüphanesi geri dönüşüm malzemelerinden hazırlandı

06.06.2022 11:29
Çevre dostu okulun kütüphanesi geri dönüşüm malzemelerinden hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığının "Çevre Dostu Bin Okul" projesi kapsamında Kırklareli Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri kütüphanelerinde kullandıkları sandalye, masa, sehpa ve zeka oyunlarını geri dönüşüm malzemelerinden elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığının "Çevre Dostu Bin Okul" projesi kapsamında Kırklareli Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri kütüphanelerinde kullandıkları sandalye, masa, sehpa ve zeka oyunlarını geri dönüşüm malzemelerinden elde etti.

Öğrencilerin çevre bilinci kazanması amacıyla hazırlanan proje kapsamında bir süre önce çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmayla kütüphane güzel bir görünüme kavuşurken, diğer yandan da öğrenciler temiz çevre, yeşil enerji, su tasarrufu, geri dönüşüm ve sıfır atık bilinciyle yetişiyor.

"Son zamanlarda kaynakların tükenebildiğini gördük"

Okul Müdürü Mustafa Oğuz Çevik, AA muhabirine, okulda eğitim gören 631 öğrenci ile israfa savaş açtıklarını söyledi.

Çevreye duyarlı, doğayı kirletmeyen ve doğayı koruyan bireyler yetiştirmek için çaba harcadıklarını ifade eden Çevik, sıfır atık çalışmaları kapsamında öğrencilerin çevreye olan ilgilerinin ve duyarlılıklarının da arttığını kaydetti.

Kütüphanedeki malzemelerin büyük bir bölümünü geri dönüşüm malzemelerinden elde ettiklerini anlatan Çevik, "Kullanılmayan elektrik rulolarını öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin yardımıyla kütüphanemizde masa olarak kullanmaya başladık. Manavlarda bulunan meyve, sebze kasalarından zeka oyunları treni yaptık. Atıl durumda bulunan araba lastiklerinden, sehpalar yaptık. Onları çocuklarımız zeka oyunlarını oynarken kullanıyorlar. Okulda çıkan ahşap atıklardan zeka oyunlarımızın tekerleklerini yaptık. Sonra onlardan çerçeveler oluşturduk. Onları Atatürk resimleriyle kütüphanemizde sergilemekteyiz." diye konuştu.

Dünyadaki kaynakların artık bilinçli tüketilmesi gerektiğini dile getiren Çevik, şöyle devam etti:

"Biz 7 yaşındaki çocuğumuza doğanın ne kadar önemli olduğunu, çevrenin ne kadar önemli olduğunu, kaynakların tüketilebildiğini öğrettiğimiz ölçüde dünyamızın ömrü uzayacak, insanların yaşam kalitesinin artacağını düşündük. Bu sebeple de çocuklar yaparak, yaşayarak bunun farkına varsınlar istedik. Çocuklara biz direkt bilgiyi vermek yerine fark etmelerini sağladık. Şu an bizim bütün öğrencilerimizde bu konuyla ilgili bir duyarlılık oluştu. Okul bahçemizde bulunan konteynerlerimize belli aralıklarla evlerinde biriktirdikleri atıkları getirir seviyeye geldik."

Önceki yıllarda okul çevresinde ve bahçesinde bulunan çöp olarak değerlendirilen pet şişeleri artık göremediklerini dile getiren Çevik, öğrencilerin artık bunları geri dönüşüme nasıl kazandıracağını bildiğini söyledi.

"Doğayı kirletmemiz gerektiğini öğrendik"

Üçüncü sınıf öğrencilerinden Beren Korkmaz ise okulda yaptıkları çalışmalar ile doğanın önemini çok iyi anladığını belirtti.

Korkmaz, geri dönüşümün doğayı temiz tutmak, doğayı korumak anlamına geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz okulda serbest etkinliklerimizde öğretmenimizle birlikte atık materyalleri yaptık. Pet şişelerimizin içine boncukları koyduk, süsledik. Başka bir pet şişeyi süsleyip kalem kutumuzu yaptık. Şişelerin kapaklarından oyuncak ya da anahtarlık yaptık. Evde kullanmadığımız malzemelerden oyuncak yaptık. Biz bunları geri dönüşüm için yaptık. Biz bu proje ile doğayı kirletmemizi, bunların dönüştürülmesi gerektiğini, bunları dönüştürüp çok güzel şeyler yapabileceğimizi anladık."

YORUMLAR
500
Akşener: Gençlerimiz Ülkemiz İçin Çabalamaktan Asla Vezgeçmiyorlar. Biz de Onlardan Vazgeçmeyeceğiz Akşener: Gençlerimiz Ülkemiz İçin Çabalamaktan Asla Vezgeçmiyorlar. Biz de Onlardan Vazgeçmeyeceğiz Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre dostu okulun kütüphanesi geri dönüşüm malzemelerinden hazırlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi tarafından Millet İttifakı'nın ismine yönelik itirazı kabul edilmedi
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
11:02 Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
10:53 Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık...
10:50 İmam Hatip Ortaokulu'nda dansözlü etkinlik yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı! Eğitim İş'ten sert tepki
10:48 Finlandiya istihbarat teşkilatı başkanı, Erdoğan'ın terör tepkisine cevap verdi: Terörizmin yuvası değiliz
10:46 Türk bilim insanını endişelendiren sorun: Papağanlar kumru gibi her yere dağılabilir
10:24 Çocuk sahibi olamayan binlerce kadın Göbeklitepe'deki ağacın altına gidip dilek diliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 11:34:31. #1.13#
SON DAKİKA: Çevre dostu okulun kütüphanesi geri dönüşüm malzemelerinden hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement