Çevre dostu okulun öğrencileri, duygularını kitaplaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Çevre dostu okulun öğrencileri, duygularını kitaplaştırdı

06.06.2022 10:18

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" kapsamında pilot okullardan biri olarak seçilen İzmir'in Tire ilçesindeki Rasih Kirazoğlu İlkokulu öğrencileri, çevreyi korumaya yönelik uygulamalarını ve duygularını kitapta bir araya getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" kapsamında pilot okullardan biri olarak seçilen İzmir'in Tire ilçesindeki Rasih Kirazoğlu İlkokulu öğrencileri, çevreyi korumaya yönelik uygulamalarını ve duygularını kitapta bir araya getirdi.

İzmir'de seçilen 30 pilot okul arasında yer alan Rasih Kirazoğlu İlkokulunda öğrenciler, bahçedeki ağaçların düzenli bakımını yapıyor, atık pil ve plastik toplayıp, dönüşüm malzemelerinden kütüphane oluşturuyor.

Yaklaşık 650 öğrencisi bulunan okulda 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci ise İzmir İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nün "Geleceğin Yazarları Projesi" kapsamında çevre ve doğa temalı kitap hazırladı.

Okul Müdürü Zeliha Üçer, proje kapsamındaki etkinliklerini okul dışına da taşıdıklarını, geri dönüşüm sergisi, resim yarışması, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Proje kapsamında okuldaki musluklara fotosel, lambalara sensör takılacağını, güneş enerji sistemi ile kendi enerjilerini üretmeyi ve yağmur suyu depolamayı hedeflediklerini aktaran Üçer, öğrencilerin heyecanının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Proje yürütücüsü Demet Kasap ise öğrencilerin tüm deneyimlerini bir kitapta bir araya getirmesi için de çalışma yaptıklarına işaret etti.

Kasap, "Doğa ile ilgili mavi yeşil düşler kurduk. Öğrencilerimizin dilinden, kaleminden dökülenler, şiirler, hikayeler kitaba dönüştüler. 'Yazarım Mavi Yeşil Düşlerim' kitabımız böyle bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Bu kitabımızda 20 öğrencimiz eserleri ile yazar olarak yer almaktalar. Bu hem çocuklarımız için hem bizim için heyecan verici, mutluluk verici, unutulmaz bir deneyim oldu."

Öğrencilerden Ayşe Şeyma Yurdageldi, duygu, düşünce ve hayallerini kitap okuyarak elde ettikleri deneyimlerle birleştirerek kağıda döktüklerini vurgulayarak, "Çevre dostu çocuklar olarak çevre ve doğa konulu şiir ve hikayelerimiz bir kitapta toplandı." diye konuştu.

Çevre dostu okulun öğrencileri, duygularını kitaplaştırdı
Çevre dostu okulun öğrencileri, duygularını kitaplaştırdı
Çevre dostu okulun öğrencileri, duygularını kitaplaştırdı
Çevre dostu okulun öğrencileri, duygularını kitaplaştırdı

YORUMLAR
500
Çevre dostu okulda öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor Çevre dostu okulda öğrenciler geri dönüşüm bilinciyle yetişiyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre dostu okulun öğrencileri, duygularını kitaplaştırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark yüzde 8.1
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
15:18 Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:28:01. #1.11#
SON DAKİKA: Çevre dostu okulun öğrencileri, duygularını kitaplaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement