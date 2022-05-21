Çevre dostu okulun suyu yağmurdan, elektriğinin bir kısmı güneşten sağlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Çevre Dostu Bin Okul" projesi kapsamında Hatay'ın Defne ilçesindeki Fehmi Çankaya İlkokulunun suyu yağmurdan enerji ihtiyacının da bir bölümü güneş enerjisi panellerinden elde ediliyor.

Öğrencilerin çevre bilinci kazanması amacıyla hazırlanan projeyle, okulda aydınlatma ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri ile su tasarrufu sağlanması amacıyla yağmur suyu depolama sistemi kuruldu.

Çatıdaki oluklarda biriken yağmur suyu, borular aracılığıyla 10 tonluk depolarda biriktiriliyor. Toplanan yağmur suları, lavabo ve tuvaletlerde temizlik amaçlı kullanılıyor.

Ayrıca öğrenciler, yağmur suyundan faydalanarak okulun bahçesinde salatalık, biber, patlıcan ve domates gibi çeşitli tarım ürünleri yetiştiriyor.

Okulun aydınlatma direklerine yerleştirilen güneş panelleri aracılığıyla elde edilen elektrikle de okulun dış aydınlatma ihtiyacı karşılanıyor.

Proje kapsamında hem okulun enerji ve su ihtiyacı doğadan karşılanıyor hem de öğrenciler temiz çevre, yeşil enerji, su tasarrufu, geri dönüşüm ve sıfır atık bilinciyle yetişiyor.

-"Doğal kaynakları verimli kullanıyoruz"

Okul müdürü Hüseyin Özkan, AA muhabirine, okullarının "Çevre Dostu Bin Okul" projesi içinde yer aldığını söyledi.

Projenin iki ay önce hayata geçtiğini anlatan Özkan, uygulamanın yağmur suyu depolama sistemi, yenilenebilir enerji ve sıfır atık kütüphanesi olarak 3 ana gruba ayrıldığını ifade etti.

Çatıda biriken suların borular aracılığıyla depolara aktarıldığını aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"Okulumuzun farklı noktalarına yerleştirdiğimiz 5 depomuz yaklaşık 10 ton su haznesine sahiptir. Yağmur sularımızı verimli kullanıyoruz. Bahçemizdeki tarımsal ürünlerin sulanmasında, temizlik işlerinde doğal su kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanmış olacağız. Çölleşen dünyada bu şekilde etkili tarım çalışmaları yapınca çocuklarımızın dünyaya ve doğaya olan bakış açısı değişmektedir. Doğayı sevme, canlıyı koruma, yeşili sevme duyguları gelişmekte olup faydalı çalışmalar yapılmaktadır. Doğal kaynakları verimli kullanıyoruz."

Okullarında gece aydınlatmasının güneş enerjisi sistemiyle karşılandığını vurgulayan Özkan, şunları söyledi:

"Yağmur sularını ve güneş enerjisini verimli kullanmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını okulumuzun geneline yaymayı hedefliyoruz. Bu sayede enerjiden tasarruf sağlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın desteklediği proje Sıfır Atık Kütüphanesi ile geri dönüşümden elde edilen sehpa, masa, kitaplıklar oluşturuldu. Geri dönüşümden sağlanan malzemelerle okulumuzda bir Sıfır Atık Kütüphanesi oluşturularak öğrencilerimizin hizmetine sunuldu."

"Lütfen çevremizi kirletmeyelim"

4. sınıf öğrencisi Şevval Koşan, okullarının çevre dostu okul projesinde yer aldığını belirterek, "Okulumuzun çatısında yağmur suları birikiyor. Bu yağmur sularını depoda biriktirip, ektiğimiz tarım ürünlerini suluyoruz. Geri dönüşüme katkı sağlıyoruz ve doğamızı koruyoruz. Lütfen çevremizi kirletmeyelim. Geri dönüşüme katkı sağlayalım ki doğamızı koruyalım. Güneş enerjisi ile okulumuzun elektriğini sağlıyoruz ve bu sayede enerjimizi tasarruflu kullanıyoruz." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Emel Akgöl de geri dönüşüme önem vererek doğayı koruduklarını söyledi.