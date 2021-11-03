Çevre dostu oyuncaklar üretiyorlar - Son Dakika

Çalışmalarına 27 ayrı branşta gerçekleştirilen atölyeler ile devam eden OMEK'de en çok ilgi gören atölyelerin başında ise ahşap ev dekorasyonu ve amigurumi atölyesi geliyor.

Ahşap ev dekorasyonu ve amigurumi atölyesine katılanlar, organik çocuk oyuncakları üretiyor.Amigurumi atölyesinde, örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak çocukların sağlığını olumsuz etkilemeyecek bebekler yapmayı öğrenen kadınlar, ahşap ev dekorasyonu atölyesinde de mutfak, balkon ve duvar dekorları,abajur,masa lambası gibi dekoratif ürünlerin yanında ahşap oyuncaklar yapıyorlar.

"Çocuklarımız kanserojen madde taşıyan sağlıksız plastik oyuncaklarla oynamamalı" diyen kadınlar, gerek amigurumi gerekse de ahşap ev dekorasyonu atölyesinde çevreye duyarlı ve kansorejen tehdidi içermeyen oyuncaklar ürettiklerini söyledi. Çocuklarına plastik oyuncaklar yerine kendi ürettikleri el yapımı organik ürünleri verdiklerini belirten kadınlar, el emeği ile yaptıkları oyuncakların, çevreden de büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Pandemi döneminde ürettikleri bebekleri satarak aile bütçesine önemli katkı sağladıklarını dile getiren kadınlar, kendilerine bu imkânı sağladığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.