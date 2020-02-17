'Çevre Dostu: Tomurcuk' projesinde eğitimler devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çevre Dostu: Tomurcuk' projesinde eğitimler devam ediyor - Son Dakika

'Çevre Dostu: Tomurcuk' projesinde eğitimler devam ediyor

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla hayata geçirilen 'Çevre Dostu: Tomurcuk' projesinde eğitimler devam ediyor.

'Çevre Dostu: Tomurcuk' projesinde eğitimler devam ediyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla hayata geçirilen 'Çevre Dostu: Tomurcuk' projesinde eğitimler devam ediyor.


Bu kapsamda Vali Mustafa Uygur İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu, 17 Ağustos İlkokulu ve 21 Haziran İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimlerle toplam 384 minik öğrenciye çevre bilinci aşılanmış oldu. Tomurcuk tarafından verilen eğitimlerde minik öğrencilerin çevre bilincini eğlenirken öğrenmesi sağlandı. Eğitimlerini tamamladıklarına dair sertifikalarını alan çocuklar Tomurcuk'la hatıra fotoğrafı çekildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Selim, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
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