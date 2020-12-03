Çevre dostu zeytin çekirdeği, Yunanistan'a ihraç ediliyor - Son Dakika

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, zeytin çekirdeği, fosil yakıtlara alternatif olarak değerlendiriliyor. İç piyasada kalorifer yakıtı olarak büyük talep gören zeytin çekirdeği, Yunanistan'ın Midilli Adası'na da ihraç ediliyor.

Zeytin üreticisi ortakların getirdiği zeytinler, Tariş'in Burhaniye merkez ve Pelitköy'deki fabrikasında sıkılırken, ayrılan çekirdek çevre dostu yakacak oluyor. Yerli ve kaliteli kömüre eşdeğer ortalama 4 bin, 4 bin 500 kalorisi olduğu belirtilen zeytin çekirdekleri, pek çok evde ısınma ihtiyacını karşılıyor. Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın diğer özelliği ise, 1 tonda yaklaşık 30-40 kilogram civarında kül (atık) bırakması.

Burhaniye Tariş Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkarılan zeytin çekirdeği kalorifer yakıtı olarak, farklı illere de gönderiliyor. İç piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan, bin 400 kiloluk torbalarla da ihraç edilen zeytin çekirdekleri Yunanistan'da da ilgi görüyor. 6 yıldan bu yana Yunanistan'ın Midilli Adası'na zeytin çekirdeği ihraç ediliyor.Yunanistan'ın Midilli Adası'na bu yıl 270 ton zeytin çekirdeği gönderilecek. 90 tonluk ilk bölüm bugün yola çıktı.Yunanistan'ın zeytin çekirdeğini sevdiğini anlatan S.S. 76 No'lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Nadir Karayaz, "15 yıldan beri zeytin çekirdeği üretmekteyiz. Zeytin çekirdeğinin yurt içine satışını yapmakla beraber komşumuz Midilli'ye de ihraç yapmaktayız. Altı seneden beri ihracatımıza devam ediyoruz. Bugün sezonun ilk partisinin sevkiyatını yapıyoruz. Çevre dostu olan bu yakıtın 4 bin, 4 bin 500 kalori ısısı var. Yunanistan da sevdi. İlk partimizi gönderiyoruz. Devamı da olacak" dedi.

Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk de, "Bu yılda çekirdeği hem iç piyasaya hem yurt dışına satmaktayız. Yunanistan için 90 tonluk ilk partiyi bugün yüklüyoruz. Sevkiyat devam edecek. Diğer ülkelerden de arayışlar başladı. Daha önce Almanya'dan inşaat sektörü için aramışlardı. Yakın zamanda İspanya'dan da araştırma yaptılar. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Zeytin çekirdeği hem çevreci hem doğa dostu güzel bir yakıt. Bunu herkes değerlendirmeye çalışıyor. Tabi iç piyasada satışlarımız devam ediyor. Her yıl üretim zeytinin rekoltesine göre artış veya azalış göstermektedir. Bu yıl bin 500 ton üretim planladık" diye konuştu.