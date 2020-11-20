Çevre düzenlemesi yapılan çarşıda esnafın toz isyanı - Son Dakika

Çevre düzenlemesi yapılan çarşıda esnafın toz isyanı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyu isale hattı ve çevre düzenlemesi çalışmaları esnaf ve vatandaşları zorda bıraktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kentin en büyük camisi olan Zağnos Paşa Camisi'nin çevre düzenleme çalışmalarını yağmur suyu drenaj çalışmalarıyla birleştirdi. Zağnos Paşa Camisi'nden Deve Loncası'na kadar olan geniş bir alanda çalışmaların uzaması ve çalışmalardan ortaya çıkan toz vatandaşları isyan noktasına getirdi. Çalışmaların çevresindeki esnaflar çıkan tozdan dolayı sattıkları ürünlere zarar verdiğini söylerken, vatandaşlar da ulaşımın aksamasından dolayı şikayetlerini dile getirdi. Bölgedeki esnaf çalışmanın yapıldığı alanın arazözlerle belli sürelerle sulanmasını isteyen esnaf çalışmaların da bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Yeni Çarşı'da ayakkabıcılıkla uğraşan Osman Başdinç "Yeni Çarşı esnafıyız. Belediyemiz Balıkesir'i ve Zağnos Paşa Camisinin etrafını güzelleştirmeye çalışıyor. Tamam, takdir ediyoruz, yaptığı çalışmalar güzel. Ama esnafı da düşünmesi lazım. Biz burada ayakkabıcıyız, yanımızda çerez satan, peynir satan arkadaşlarımız var. Yani o kadar çok toz oluyor. Biz istiyoruz itfaiye gelsin yarım saatte bir sulasın ama biz ararsak geliyorlar. Burada aşağı yukarı 15 gündür bir çalışma var ama 2-3 sefer itfaiye gelerek sulama yaptı. Bize yardımcı olsunlar" diye konuştu.

Çarşı esnaflarından Adil Yiğitoğlu ise, "Paşa Camimizde çalışma var. Çalışma olduğu için de kazı işleri var. Kazı işlerinden toz yükseliyor, rüzgarla birlikte komple dükkanların içine giriyor. Belediyeden yardım istiyoruz, itfaiye sularsa bizim derdimiz biter. Burası Yeni Çarşı, 35 yıldan beri buradayız. Yalnız son zamanlarda çarşımıza bakım hiç yok. Temizlik işleri yapılmıyor. Her zaman geldiğimizde dükkanlarımızın önlerini kendimiz süpürüyoruz. Yapraklar geliyor. Bize lütfen yardımcı olunuz" ifadelerini kullandı.