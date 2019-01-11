Çevre Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar"

Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Çevre Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar" Projesiyle kütüphane ve laboratuvar açılışı yapıldı.

Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Çevre Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar" Projesiyle kütüphane ve laboratuvar açılışı yapıldı.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında yapılan açılışta konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, projenin hayırlı olmasını diledi.



Her geçen gün insan popülasyonunun çoğaldığını, dünyada 100 sene öncesinden çok daha fazla nüfusun yaşadığını ifade eden Gürel, "Gelecek nesillerimiz muhtemelen daha fazla çoğalmış olacaklar. Aynı toprakları kullanıyoruz, gelecek nesillerimize sağlıklı bir çevre bırakmamız gerekiyor." diye konuştu.



Konuşmanın ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün duasıyla açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra kütüphane ve laboratuvar gezildi.

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