Çevre eylemcisi ve imam kaçak kazı yaparken yakalandı (2) - Son Dakika

KAÇAK KAZIDA YAKALANAN 4 KİŞİ, SERBEST BIRAKILDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kurşunlu köyü Aktaş mevkisinde izinsiz kazı yapan, aralarında bir cami imamı ile Kaz Dağları'ndaki çevre eylemlerine uzun süredir destek veren bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İmam M.G., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çevre eylemlerine katılan B.B.Ö., kepçe operatörü M.Ö. ve M.Ö.Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),