Son Dakika Haberleri: Çevre Felaketi Yaşanan Dereye Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir El Attı

Çevre Felaketi Yaşanan Dereye Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir El Attı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde Karasu deresinde yaşanan çevre felaketinin ardından bugün bölgeye gelen Bursa İl Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir Sahil Temizleme Ekipleri, derede temizlik çalışması yapıp tutanak tuttu.

Çevre Felaketi Yaşanan Dereye Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir El Attı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde Karasu deresinde yaşanan çevre felaketinin ardından bugün bölgeye gelen Bursa İl Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir Sahil Temizleme Ekipleri, derede temizlik çalışması yapıp tutanak tuttu.

Bursa'nın İznik ilçesinde Karasu deresinin zirai ilaçlar sebebiyle suyunun renk değiştirmesinin ardından Bursa İl Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir Sahil Temizleme Ekipleri olaya el attı. Bölgeye giderek derede inceleme yapan ekipleri vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. İznik'te yaşayan vatandaşlar, derenin temizlenmesinin tek başına yeterli olmadığına değinip, herkese büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti. Konuyla ilgili incelemeler devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

Karasu, Bursa, İznik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Müjdeyi Verdi! Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron

Fırsatçıların Zam Oyunu Devam Ediyor Bir Çok Kişi Korkarken O 32 Yıldır Bu İşi Yapıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 15:46:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre Felaketi Yaşanan Dereye Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir El Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]