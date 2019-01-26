Çevre Felaketi Yaşanan Dereye Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir El Attı

Çevre felaketi yaşanan dereye Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir el attıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Karasu deresinde yaşanan çevre felaketinin ardından bugün bölgeye gelen Bursa İl Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir Sahil Temizleme Ekipleri, derede temizlik çalışması yapıp tutanak tuttu.

Çevre felaketi yaşanan dereye Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir el attı



BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Karasu deresinde yaşanan çevre felaketinin ardından bugün bölgeye gelen Bursa İl Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir Sahil Temizleme Ekipleri, derede temizlik çalışması yapıp tutanak tuttu.

Bursa'nın İznik ilçesinde Karasu deresinin zirai ilaçlar sebebiyle suyunun renk değiştirmesinin ardından Bursa İl Çevre Müdürlüğü ve Büyükşehir Sahil Temizleme Ekipleri olaya el attı. Bölgeye giderek derede inceleme yapan ekipleri vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. İznik'te yaşayan vatandaşlar, derenin temizlenmesinin tek başına yeterli olmadığına değinip, herkese büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti. Konuyla ilgili incelemeler devam ediyor.

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