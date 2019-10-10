Çevre Film Günleri yarın başlıyor

Efeler Belediyesi, toplumda doğa ve çevre bilincini arttırmaya yönelik olarak jeotermal enerji santrallerinin sosyal doku ve insan hayatına etkilerini temel alacak, 'Çevre Film Günleri' cuma günü başlıyor.



Temmuz ayının başında duyurusu yapılan projede, ülkemizden ve farklı ülkelerden gelen yönetmenler ile atölye ekipleri üç ay boyunca Çevre Film Günleri için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Her biri farklı konu içeren ve farklı yönetmenler tarafından ortaya çıkan filmler çevre ve doğa bilincini arttırma konularında kesişiyor.



Çekimlerini tamamlayan yönetmenler ve film ekipleri, 'Çevre Film Günleri'nde vatandaşa ayna tutacak olan filmlerini tamamlamak için, son hafta montaj sürecine girdi. Efeler Belediyesi'nde bir hafta boyunca çalışan ekipler, filmleri her biri ayrı ayrı kahramanı olan Efeler halkı ile buluşturmak için heyecanlı olduklarını ifade etti.



Proje katılımcısı yönetmenlerin 9 filminin yanı sıra, çevre bilincini arttırmaya yönelik 16 film daha çevre film günlerinde izleyici ile buluşacak. - AYDIN