Çevre Gönüllüleri, çevre duyarlılığı için çöp topladı!

Geçtiğimiz yıl, 2018 Dünya Temizlik Gününde 157 ülkede toplam 17 milyon gönüllü bir araya gelerek çevre kirlilik problemine karşı dünya genelinde büyük bir sivil toplum hareketini gerçekleştirmişti. Benzer bir hedefle, Torbalı'nın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Philsa Philip Morris/Sabancı çalışanlarının da yer aldığı gönüllü bir grup, aileleriyle birlikte 6 Ekim günü Torbalı'da bulunan Koruluk ve Gazi Çamlık parklarını temizlediler. Etkinlik sonunda 70.000 metrekare alan temizliğinden plastik ve kağıt atıklarının da dahil olduğu toplam 274 kğ çöp toplandı.

Etkinliğe katılan Philsa Philip Morris/Sabancı İşletme Direktörü Antonio DeMarco şöyle dedi: 'İzmir'in en büyük ilçesi olan ve fabrikamıza ev sahipliği yapan Torbalı'yı hep beraber temiz tutmak zorundayız. Bu etkinlik ile Torbalı'mızda çevre temizliği yaparak, çöpleri topladık ama daha da önemlisi bu konuda farkındalığı artırarak, ilçemizde bu gibi etkinliklerin çoğalmasını sağlamak istiyoruz.'

Organizasyonun hazırlanması ve toplanan atıkların geri dönüşümünün sağlanması konusunda Torbalı Belediyesinin de destek sağladığı bu etkinlikte, Torbalı halkı da gönüllülere destek verdi.