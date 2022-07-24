Çevre gönüllüleri gölet çevresinde 2 saatte 97 torba çöp topladı - Son Dakika
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Çevre gönüllüleri gölet çevresinde 2 saatte 97 torba çöp topladı

24.07.2022 16:25

Çevre gönüllüleri gölet çevresinde 2 saatte 97 torba çöp topladı AHBAP gönüllüleri gölet çevresine atılan çöpleri topladıESKİŞEHİR Anadolu Halk ve Barış Platformu gönüllüleri Eskişehir'de bulunan Mamuca Göleti etrafında çevreye atılan çöpleri temizledi.

Çevre gönüllüleri gölet çevresinde 2 saatte 97 torba çöp topladı

AHBAP gönüllüleri gölet çevresine atılan çöpleri topladı

ESKİŞEHİR Anadolu Halk ve Barış Platformu gönüllüleri Eskişehir'de bulunan Mamuca Göleti etrafında çevreye atılan çöpleri temizledi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren 18 AHBAP gönüllüsü, çevre temizliği için kolları sıvadı. Gönüllüler, Odunpazarı ilçesine bağlı Sarısungur Mahallesi'nde bulunan Mamuca Göleti çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gölet çevresine atılan çöpleri temizleyen gönüllüler, 2 saatte 97 torba atık topladı. "Kirletme Temizle" adını verdikleri etkinliği 2 yıllık pandemi sürecinde gerçekleştiremediklerini aktaran AHBAP Eskişehir Çevre Çalışma Grubu Başkanı Temel Kunt, hafta sonu boyunca Türkiye'nin farklı illerinde gönüllülerin çalışma yaptıklarını aktardı.

"Burada topladığımız çöpler bizim değil ancak bu dünya hepimizin"

Çevre bilinciyle hareket ettikleri çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirten AHBAP Eskişehir Çevre Çalışma Grubu Başkanı Temel Kunt "Eskişehir Ahbap olarak 18 Gönüllü Ahbabımız ile birlikte bugün Eskişehir Odunpazarı'nda bulunan Sarısungur(Mamuca) Göleti çevresinde temizleme etkinliği gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 yıldır pandemi dolayısı ile yapamadığımız "Kirletme Temizle" etkinliğimizi uzun bir aradan sonra ilk defa bugün gerçekleştirme fırsatı bulduk. Ahbaplar olarak Ülkemizin birçok şehrinde bu hafta sonu bu etkinliği yüzlerce ahbabımızla birlikte gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Burada topladığımız çöpler bizim değil ancak bu dünya hepimizin. Biz ahbaplar olarak her zaman çevre bilinciyle doğaya saygılı olmaya; ülkemize ve dünyamıza saygılı işler yapmaya devam edeceğiz. Umarım Ahbaplar olarak bizim bu çabamızı gören diğer insanlarda da temiz bir doğa ve doğamıza sahip çıkma bilinci ortaya çıkar daha temiz bir ülkeye hep birlikte kucak açarız" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Ahbap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre gönüllüleri gölet çevresinde 2 saatte 97 torba çöp topladı - Son Dakika

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