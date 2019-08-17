Son Dakika Haberleri: Çevre gönüllüleri sahilde çöp topladı
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Çevre gönüllüleri sahilde çöp topladı

42 dakika önce

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde çevre gönülleri tarafından sahildeki çöpler topladı.

Çevre gönüllüleri sahilde çöp topladı, System.String[]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde çevre gönülleri tarafından sahildeki çöpler topladı.
Sosyal medya üzerinden örgütlenen çevre gönüllüleri beldede özellikle kamp yapılan sahil bölgelerindeki çöpleri toplayarak, çevre kirliliğine dikkat çekti.
Yaklaşık 1 saat içerisinde 1 ton çöp toplandı. Toplanan çöpler İğneada Belediyesi'ne ait kamyonlara yüklendi.
Toplanan çöpler arasında çadır, şezlong, sandalye ve bidonlar dikkat çekti.
Kırklareli, Demirköy, İğneada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:09 Kaynak: AA
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