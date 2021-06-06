Üye Girişi
Çevre Günü'nde Bodrum'da Temizlik Hareketi: "Sokağım Temiz Bodrum Temiz" - Son Dakika

Çevre Günü'nde Bodrum'da Temizlik Hareketi: "Sokağım Temiz Bodrum Temiz"

06.06.2021 12:20
Çevre Günü'nde Bodrum'da Temizlik Hareketi:

BAŞKAN ARAS: "TEMİZLİK HAREKETİNE KATILIMCILIĞI ARTTIRALIM"5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Bodrum Belediyesi "Sokağım Temiz Bodrum Temiz" temizlik hareketiyle Bitez Ağaçlı Kafe'de etkinlik gerçekleştirdi.

BAŞKAN ARAS: "TEMİZLİK HAREKETİNE KATILIMCILIĞI ARTTIRALIM"

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Bodrum Belediyesi "Sokağım Temiz Bodrum Temiz" temizlik hareketiyle Bitez Ağaçlı Kafe'de etkinlik gerçekleştirdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliği yaptığı programa Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bitez Mahallesi Muhtarı Seda Özgüçlü, sanatçı Gülben Ergen, oyuncular Özlem Çakar, Güneş Zavrak, Bodrum Kent Konseyi Çevre ve Ekoloji Meclisi üyeleri, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, çevre gönüllüleri öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Başka bir Bodrum yok, başka bir dünya yok pankartları ile karşılanan Başkan Aras, "Sokağım Temiz Bodrum Temiz" temizlik hareketi kapsamında davet edilen Sanatçı Gülben Ergen'le alanda çevrecilerin hazırladıkları, plastik kapaklardan, pet şişe ve naylon atıklarından yapılmış eserlerin stantlarını gezdi. Sunuculuğunu Mihriban Er'in yaptığı "Sokağım Temiz Bodrum Temiz" temizlik hareketi etkinlik programında konuşma yapan Gülben Ergen, Denize atılan çöplerde dolağı çok üzüldüğünü, denizin ve doğanın insana bir nimet olduğunu ifade etti. Ergen, "Deniz ilaçtır. Nefes aldığımız yerdir. Denizin şifası içindeki minerallerdir, vitaminlerdir. Hastalığınız varsa iliştirendir. İnsan ilacına çöp atar mı? Bodrum benim çocuklarımla üç ay yaşadığım ama 12 ay herkesin nefes aldığı çok değerli bir belde, turizm için değerli olduğu kadar ülkemiz içinde çok önemli, gerçekten iyi bakmak bizim boynumuzun borcu. Sokakta bir çöp gördüğümüzde onu almak çöpe atmak bizim vazifemiz olsun. Yaşadığımız şehre borcumuz olsun. Bana ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'lü bir maske verdiğiniz içinde çok teşekkür ederim" dedi. Oyuncu Özlem Çakar Dünya Çevre gününüz kutlu olsun diyerek şunları söyledi: " Sonraki nesillere kalacak olan bu dünyayı güzel halde bırakalım ne olursunuz yeni nesle bunu anlatalım. Başka bir dünya yok, Bundan sonrası için çabalayalım. " Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum'da Pandemi nedeni ile artan nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek günde yaklaşık 650 ton katı atığı 600 emekçi personelle topladıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya çevre günü 1972 yılında birleşmiş milletler çevre meclisi tarafından ekolojik sisteme ilgi çekmek farkındalık yaratmak amacı ile ilan edilmiş bir gündür. Bugünde burada 4. yılını kutlamamıza rağmen çevre konuları her geçen gün daha negatif duruma düştüğünü de söylemeden geçemeyeceğim. Bodrum Belediyesi uhdesinde doğa, çevre, sokak hayvanları ekolojik sistemle görevli 600 civarında personel görev yapmaktadır. 2018 yılında Bodrum ilçesi atık çıkarma anlamında 1392 belediye arasında 56. Sırada iken, şu anda 1392 belediye arasında 38. Sırada en fazla atık çıkaran kenttir. Bu kentle ilgili çalışma yapan emekçi arkadaşlarıma 600 personelime yürekten teşekkür ediyorum ve sizlerden bir alkış istiyorum. Başkanımız Ahmet Aras'ın iradesi doğrultusunda, Bodrum'da doğa kazanacak sloganı ile başladığımız bu yolda doğa çevreye ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. "

BAŞKAN ARAS "TEMİZLİK HAREKETİNE KATILIMCILIĞI ARTTIRALIM"

Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz Bodrum'da atık ve çöp toplama konularında yenilikçi paylaşımcı ve teknolojiyi de kullanan yeni fikirler ile çalışmalar yapıyor. Özellikle temizlik hareketi, Bodrumluların, Bodrum'u sevenlerin, tatile gelenlerin herkesin desteğini alacağız. Temizlik hareketimizde katılımcılığı artıralım. " dedi. SADUN BORU'NUN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ ANISINA HEYKELİNİ YAPTIK

5 Haziran'da 2015 yılında vefat eden Sadun Boro'nun Bodrum Hilmi Oran meydanına, heykelini koyduklarını ifade eden Başkan Aras konuşmasına şöyle devam etti: "Sevgili Sadun Boro'yu da anmak istiyorum. Dünyayı dolaşan Türk, ışığı ile yolumuzu aydınlatan insanlar, Mavi yolculuğun rotası, Gökova'nın korunması savunması için ömrünü adamış bir büyüğümüzdü. Onunda bugün ölüm yıldönümü, Sadun Boro'un da heykelini yaptık. Hilmi Oran Meydanı'nda bir banka oturttuk. Yapmaya çalıştığımız sadece farkındalık yaratmaktır. Heykel yaptık diye başımız göğe ermiyor. O heykeli gören bir çocuk acaba bu kimdir diye merak edip oradaki ismi araştırın, bakar bu insan kimmiş. Nazım kimmiş, o sünger neymiş. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan insanlar, denizlerde kaybolmuş insanlar, balıkçılar süngerciler kimmiş, Bodrum neymiş bunu tanısın istiyoruz bunun için yapıyoruz. " BAŞKAN ARAS "DOĞAYI İNSANOĞLU KENDİ ELİYLE MAHVETTİ, DÜZELTMEK YİNE İNSANIN ELİNDE

Eko-sistemin her geçen yıl bozulduğunda dikkat çeken Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti: " Eko sistem restorasyonunu sağlayamazsak kendi kendimizi yok edeceğiz. Benim doğduğum yıllarda, 51 yıl önce Bodrum'da Yahşide mandalina bahçesinde oturuyorduk. Elektriğimiz de yoktu. Suyumuzu kuyudan çekiyorduk, arabamızda, televizyonumuzda yoktu. Ama inanın mutluyduk. Tertemiz bir denizimiz, yemyeşil mandalina bahçelerimiz, dağlarda mazı ağaçlarımız, meşelerimiz, pinar ağaçlarımız mutluyduk. Şimdi doğa bize kırgın küskün, insanoğlu kendi eliyle mahvetti. Prof. Dr. Ali Kerem Saysel kendisi Boğaz içi üniversitesinde ve Birleşmiş Milletler Biyo-çeşitlilik Ekosistem Hizmetleri Bilim Politika Platformu Üyesi kendisi yeryüzünde insanın var olduğu zaman diliminde ilk defa bu kadar çok tür yok olma tehlikesi yaşıyor demiş. Doğrumu doğru. Geçmiş yok oluşlara göre, dünya altıncı en büyük yok oluş evresinde diyor. Mesaj çok net, kendi değerlerimizi sorgulamamız gerekiyor. Maden ocakları, termik santraller, sanayi atıkları, Hidroelektrik santraller. Bazı şeyler yapacağız diye dünyayı tahrip edemeyiz. Sevgili Bodrumlu dostlarım, hemşehrilerim bir kez daha söylüyorum. Çevre düşmanlıları ile mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşamı savunmaya deva edeceğiz. Karamsarlığa kapılmıyoruz. Bu tabloyu düzeltmek yine insanın elinde. Nazım'dan söyleyeceğim. Hep beraber olursak, bir ağaç gibi tek ve hür yaşarsak ve bir orman gibi kardeşçesine yaşarsak biz bunu başarabiliriz. Yaşamı, doğayı, paylaşmayı, Bodrum'u, Atamızı ve sizleri çok seviyorum. " Başkan Aras, Gülben Ergen'i Bodrum Gönüllüsü yaptıklarını ifade ederek katılımları için çiçek takdim etti. Ardından Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun genç oyuncularının çevre temizliği duyarlılığına dikkat çekmek için hazırladıkları kısa gösterisi gerçekleşti. Etkinliğin devamında, Mis Gibi Bodrum Çevre Gönüllüleri üyelerinin, kıyılardan topladıkları plastik kapaklardan hazırladıkları üzerine "Bodrum'a Çöp Atma" yazılı bir tablo Başkan Aras'a hediye edildi. DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE DENİZ DİBİ TEMİZLENDİ 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, sabah saatlerinde Bodrum Belediyesine bağlı dalgıçlar Bitez Koyu'nda Deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Toplanan atıklar, farkındalık yaratmak için Bitez Ağaçlı Kafe önünde gerçekleşen sergi alanına getirildi. Bitez Adaboğazı'nda, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi tarafından da bir çevre etkinliği düzenlendi. DTO Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç'in ev sahipliğindeki etkinlikte oyuncu Güneş Zavrak ve Başkan Aras gönüllülerle birlikte kıyıdan çöp topladı. Etkinliğe TÜRMEPA Bodrum grubu da destek verdi.

Dünya Çevre Günü, Haziran, Bodrum, Bitez, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çevre Günü'nde Bodrum'da Temizlik Hareketi: 'Sokağım Temiz Bodrum Temiz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı 19:21 Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı 19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç 18:14 Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç
Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti 16:23 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor 15:28 Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı         
19:14
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı         
18:13
Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu         
17:51
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı         
15:55
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 19:58:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre Günü'nde Bodrum'da Temizlik Hareketi: "Sokağım Temiz Bodrum Temiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement