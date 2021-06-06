Çevre Günü'nde Bodrum'da Temizlik Hareketi: "Sokağım Temiz Bodrum Temiz" - Son Dakika

BAŞKAN ARAS: "TEMİZLİK HAREKETİNE KATILIMCILIĞI ARTTIRALIM"

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Bodrum Belediyesi "Sokağım Temiz Bodrum Temiz" temizlik hareketiyle Bitez Ağaçlı Kafe'de etkinlik gerçekleştirdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliği yaptığı programa Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bitez Mahallesi Muhtarı Seda Özgüçlü, sanatçı Gülben Ergen, oyuncular Özlem Çakar, Güneş Zavrak, Bodrum Kent Konseyi Çevre ve Ekoloji Meclisi üyeleri, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, çevre gönüllüleri öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Başka bir Bodrum yok, başka bir dünya yok pankartları ile karşılanan Başkan Aras, "Sokağım Temiz Bodrum Temiz" temizlik hareketi kapsamında davet edilen Sanatçı Gülben Ergen'le alanda çevrecilerin hazırladıkları, plastik kapaklardan, pet şişe ve naylon atıklarından yapılmış eserlerin stantlarını gezdi. Sunuculuğunu Mihriban Er'in yaptığı "Sokağım Temiz Bodrum Temiz" temizlik hareketi etkinlik programında konuşma yapan Gülben Ergen, Denize atılan çöplerde dolağı çok üzüldüğünü, denizin ve doğanın insana bir nimet olduğunu ifade etti. Ergen, "Deniz ilaçtır. Nefes aldığımız yerdir. Denizin şifası içindeki minerallerdir, vitaminlerdir. Hastalığınız varsa iliştirendir. İnsan ilacına çöp atar mı? Bodrum benim çocuklarımla üç ay yaşadığım ama 12 ay herkesin nefes aldığı çok değerli bir belde, turizm için değerli olduğu kadar ülkemiz içinde çok önemli, gerçekten iyi bakmak bizim boynumuzun borcu. Sokakta bir çöp gördüğümüzde onu almak çöpe atmak bizim vazifemiz olsun. Yaşadığımız şehre borcumuz olsun. Bana ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'lü bir maske verdiğiniz içinde çok teşekkür ederim" dedi. Oyuncu Özlem Çakar Dünya Çevre gününüz kutlu olsun diyerek şunları söyledi: " Sonraki nesillere kalacak olan bu dünyayı güzel halde bırakalım ne olursunuz yeni nesle bunu anlatalım. Başka bir dünya yok, Bundan sonrası için çabalayalım. " Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum'da Pandemi nedeni ile artan nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek günde yaklaşık 650 ton katı atığı 600 emekçi personelle topladıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya çevre günü 1972 yılında birleşmiş milletler çevre meclisi tarafından ekolojik sisteme ilgi çekmek farkındalık yaratmak amacı ile ilan edilmiş bir gündür. Bugünde burada 4. yılını kutlamamıza rağmen çevre konuları her geçen gün daha negatif duruma düştüğünü de söylemeden geçemeyeceğim. Bodrum Belediyesi uhdesinde doğa, çevre, sokak hayvanları ekolojik sistemle görevli 600 civarında personel görev yapmaktadır. 2018 yılında Bodrum ilçesi atık çıkarma anlamında 1392 belediye arasında 56. Sırada iken, şu anda 1392 belediye arasında 38. Sırada en fazla atık çıkaran kenttir. Bu kentle ilgili çalışma yapan emekçi arkadaşlarıma 600 personelime yürekten teşekkür ediyorum ve sizlerden bir alkış istiyorum. Başkanımız Ahmet Aras'ın iradesi doğrultusunda, Bodrum'da doğa kazanacak sloganı ile başladığımız bu yolda doğa çevreye ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. "

BAŞKAN ARAS "TEMİZLİK HAREKETİNE KATILIMCILIĞI ARTTIRALIM"

Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz Bodrum'da atık ve çöp toplama konularında yenilikçi paylaşımcı ve teknolojiyi de kullanan yeni fikirler ile çalışmalar yapıyor. Özellikle temizlik hareketi, Bodrumluların, Bodrum'u sevenlerin, tatile gelenlerin herkesin desteğini alacağız. Temizlik hareketimizde katılımcılığı artıralım. " dedi. SADUN BORU'NUN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ ANISINA HEYKELİNİ YAPTIK

5 Haziran'da 2015 yılında vefat eden Sadun Boro'nun Bodrum Hilmi Oran meydanına, heykelini koyduklarını ifade eden Başkan Aras konuşmasına şöyle devam etti: "Sevgili Sadun Boro'yu da anmak istiyorum. Dünyayı dolaşan Türk, ışığı ile yolumuzu aydınlatan insanlar, Mavi yolculuğun rotası, Gökova'nın korunması savunması için ömrünü adamış bir büyüğümüzdü. Onunda bugün ölüm yıldönümü, Sadun Boro'un da heykelini yaptık. Hilmi Oran Meydanı'nda bir banka oturttuk. Yapmaya çalıştığımız sadece farkındalık yaratmaktır. Heykel yaptık diye başımız göğe ermiyor. O heykeli gören bir çocuk acaba bu kimdir diye merak edip oradaki ismi araştırın, bakar bu insan kimmiş. Nazım kimmiş, o sünger neymiş. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan insanlar, denizlerde kaybolmuş insanlar, balıkçılar süngerciler kimmiş, Bodrum neymiş bunu tanısın istiyoruz bunun için yapıyoruz. " BAŞKAN ARAS "DOĞAYI İNSANOĞLU KENDİ ELİYLE MAHVETTİ, DÜZELTMEK YİNE İNSANIN ELİNDE

Eko-sistemin her geçen yıl bozulduğunda dikkat çeken Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti: " Eko sistem restorasyonunu sağlayamazsak kendi kendimizi yok edeceğiz. Benim doğduğum yıllarda, 51 yıl önce Bodrum'da Yahşide mandalina bahçesinde oturuyorduk. Elektriğimiz de yoktu. Suyumuzu kuyudan çekiyorduk, arabamızda, televizyonumuzda yoktu. Ama inanın mutluyduk. Tertemiz bir denizimiz, yemyeşil mandalina bahçelerimiz, dağlarda mazı ağaçlarımız, meşelerimiz, pinar ağaçlarımız mutluyduk. Şimdi doğa bize kırgın küskün, insanoğlu kendi eliyle mahvetti. Prof. Dr. Ali Kerem Saysel kendisi Boğaz içi üniversitesinde ve Birleşmiş Milletler Biyo-çeşitlilik Ekosistem Hizmetleri Bilim Politika Platformu Üyesi kendisi yeryüzünde insanın var olduğu zaman diliminde ilk defa bu kadar çok tür yok olma tehlikesi yaşıyor demiş. Doğrumu doğru. Geçmiş yok oluşlara göre, dünya altıncı en büyük yok oluş evresinde diyor. Mesaj çok net, kendi değerlerimizi sorgulamamız gerekiyor. Maden ocakları, termik santraller, sanayi atıkları, Hidroelektrik santraller. Bazı şeyler yapacağız diye dünyayı tahrip edemeyiz. Sevgili Bodrumlu dostlarım, hemşehrilerim bir kez daha söylüyorum. Çevre düşmanlıları ile mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşamı savunmaya deva edeceğiz. Karamsarlığa kapılmıyoruz. Bu tabloyu düzeltmek yine insanın elinde. Nazım'dan söyleyeceğim. Hep beraber olursak, bir ağaç gibi tek ve hür yaşarsak ve bir orman gibi kardeşçesine yaşarsak biz bunu başarabiliriz. Yaşamı, doğayı, paylaşmayı, Bodrum'u, Atamızı ve sizleri çok seviyorum. " Başkan Aras, Gülben Ergen'i Bodrum Gönüllüsü yaptıklarını ifade ederek katılımları için çiçek takdim etti. Ardından Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun genç oyuncularının çevre temizliği duyarlılığına dikkat çekmek için hazırladıkları kısa gösterisi gerçekleşti. Etkinliğin devamında, Mis Gibi Bodrum Çevre Gönüllüleri üyelerinin, kıyılardan topladıkları plastik kapaklardan hazırladıkları üzerine "Bodrum'a Çöp Atma" yazılı bir tablo Başkan Aras'a hediye edildi. DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE DENİZ DİBİ TEMİZLENDİ 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, sabah saatlerinde Bodrum Belediyesine bağlı dalgıçlar Bitez Koyu'nda Deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Toplanan atıklar, farkındalık yaratmak için Bitez Ağaçlı Kafe önünde gerçekleşen sergi alanına getirildi. Bitez Adaboğazı'nda, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi tarafından da bir çevre etkinliği düzenlendi. DTO Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç'in ev sahipliğindeki etkinlikte oyuncu Güneş Zavrak ve Başkan Aras gönüllülerle birlikte kıyıdan çöp topladı. Etkinliğe TÜRMEPA Bodrum grubu da destek verdi.