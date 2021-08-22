"ÇEVRE HAFIZA OYUNU" İLE ÇOCUKLAR ATIKLARI ÇÖPE DEĞİL AYIŞTIRMA KUTULARINA ATACAK

BAŞKAN DEMİRTAŞ, GERİ DÖNÜŞEBİLEN ATIKLARIN TOPLANMASINI BELEDİYE OLARAK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çocuklara dönüşüm bilincini kazandırmak için geliştirilen "Çevre Hafıza Oyunu" ile geri dönüşüm eğitimini eğlenceli bir formatta okul çağındaki yavrularımızın kullanımına sunacağız. Bunun için onlara model olmamız gerekir. Toplumun bireyleri olarak bu bilinci oluşturmak hepimizin toplumsal görevidir" diye konuştu.

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan "Sıfır Atık" geri dönüşümle toplumsal farkındalığın artması için çalışmalarına devam eden İlkadım Belediyesi "Çevre Hafıza Oyunu" ile çocuklara ve ailelere gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanılabilir çevre için ilk adımı atıyor.

Proje hakkında bilgiler veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Hepimiz biliyoruz ki doğa ve çevrenin korunması doğadaki tüm canlıların sağlığı için yapılabilecek en önemli şeydir. Geri dönüşümle kazanılabilecek atıkların değerlendirilmesiyle çöp miktarı azalacak, çevre ve doğa kirlenmeyecek, atık maddelerin tekrar kullanımı ile ekonomiye katkı sağlamış olacağız. Toplumda herkesin konuyla ilgili bilinçlendirilmesi sağlanmaya çalışılmakta ama buna rağmen pek çok insan hala sokaklara çöp atmakta, gittiği doğa gezisi ya da piknikte doğayı kirletmeye devam etmektedir. Davranışların alışkanlık haline dönüşebilmesi zaman alıyor. İleri yaşlarda ise alışkanlık kazandırmak gerçekten kolay olmuyor. İyi davranışların alışkanlık haline gelebilmesini sağlamak için eğitime okul öncesi dönemde başlamak gerekiyor.

"Çevre Atık Oyunu" geri dönüşümü sevdirecek"

Bizde bu düşünceden hareketle geri dönüşüm alışkanlığını okul çağlarındaki yavrularımıza bu bilinci hem öğrenecekleri hem de oynayacakları bir formatta hazırladığımız "Çevre Hafıza Oyunu" ile okullarımıza taşıyacağız. Oyuna başlayacak olan çocuklarımıza ilk önce atık türleri tanıtılıyor. Cam, plastik, kağıt, metal gibi atıkları sınıflandırması öğretiliyor. Daha sonra teorik bilgilerin eğlenceli bir formatla pekiştirilmesi için oyun bölümüne geçiliyor. Bu bölümde kartlarda geri dönüşümü olan materyalleri hakkında bilgilerin ve resimlerin bulunduğu kartların eşleşmesi yapılıyor. "Organik Atık, Cam Atık ve Metal Atık" yazılı 3 farklı kutuya, eşleşmiş olan kağıtların doğru atılması isteniyor. Çocuklarımıza geri dönüşüme karşı gelişecek olumlu tutum ve davranışlar ilerde doğayı seven, içinde bulunduğu çevreye değer veren ve hayat boyu geri dönüşümü hem evinde hem iş yerinde uygulayan ve uygulanmasını teşvik eden yetişkinler olmalarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Tüm okullarımıza bu bilinci aşılacağız"

Pandemi dolayısıyla okullarda başlatacağımız uygulamanın ilk ayağı olan bu uygulamanın koronavirüs dolayısıyla ertelendiği yeni eğitim sezonunda tüm eğitim yuvalarına dağıtılacağının altını çizen Başkan Demirtaş, " Çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi sadece eğitimcilerin değil aynı zamanda tüm toplum bireylerinin üstlenmesi gereken toplumsal bir görevdir. Üstümüze düşen ilk görev çocuklara temiz bir dünya sunmaktır.

"Yer altı konteyner ve aplikasyonlu mobiletli toplayıcı sistem"

İlkadım Belediyesi olarak geri dönüşüm üzerine nüfus yoğunluğu fazla olan sitelerimizde geri dönüştürülebilir atıkları üreten tüketiciler ile bu atıkları toplayan belediyemizin lisanslı toplayıcılarımızla devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda alt yapısı bitme aşamasına gelen projemizle devlet desteğini de kaynağından ayrışan geri dönüşebilen atıkların toplanmasını da belediye olarak yapmayı düşünüyoruz. İlkadım daki bütün sitelere bütün mahallere sıfır atık projesi kapsamında altyapılarını hazır hale getirileceği sistemle yeraltı konteyner sistemini de buna dahil ederek yaygın hale getireceğiz.

"Öğrencilerin topladığı atık materyaller kazanca dönüşecek"

Eğitim ayağında ise geri dönüşüm bilinci geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, okullarımızdaki öğrencilerin topladıkları kağıt, atık pil, atık yağ gibi materyallere belediye olarak bir bedel ödeyeceğiz. Vatandaşlarımızın evlerinde ayrıştırdığı geri dönüşüm atıklarını ise elektrikli mobiletler kullanarak toplayacağız.

"Yerinde ayrıştırmaya mobiletli uygulama"

Elektronik altyapısını oluşturacağımız sisteme sayesinde geri dönüşüm atığı olan vatandaşlarımız kullandığı cep telefonunda veya kullanılacak olan aplikasyon sayesinde sistem en yakındaki mobilete geri dönüşümün verilen adresten alınması yönünde bilgilendirme yapacak. Bu ayrıştırma projesi sayesinde hem İlkadımlılar hem de çevre kazanacak" dedi.