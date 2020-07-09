Çevre Hizmetleri Birliği olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği olağan meclis toplantısı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Başkanlığında gerçekleştirildi.



30. toplantısını gerçekleştiren Afyon Çevre Hizmetleri Birliği, yapılan çalışmalar ve gündemdeki konuların görüşülerek oy birliği ile kabul edilmesi ile devam etti.



Yapılan konuşmaların ardından Çevre Hizmetleri Birliği Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Oylama sonrası İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Susuz Belediye Başkanı Mehmet Selek bir yıl süre zarfında encümen üyeliğine seçildi. - AFYONKARAHİSAR