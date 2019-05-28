Çevre için bisikletle Avrupa turuna çıkan İsviçreli, Beyşehir'e geldi



İSVİÇRELİ Anna Ruegg (52), çevresel mesajlar vermek için bisikletiyle çıktığı Avrupa turu kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi. Giydiği sarı yeleğiyle çevresel mesajlar vermek için bisikletiyle ülkesinden yola çıkan Ruegg, Avrupa turu kapsamında Türkiye'ye geldi. Bisikletiyle 3 bin 750 kilometre yol giden Ruegg Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi. Amacının tüm dünyadaki insanlara çevre bilincini aşılamak olduğunu belirten Ruegg, "Herkese bu çevresel mesajımı vermek istiyorum. Ben bu sarı ceketimle bisikletimi sürüyorum. Çünkü herkese bir mesaj vermek istiyorum, şoförlere, yürüyen insanlara, herkese. Lütfen arabadan çöp atmayın, arabayla yolculuğa çıkarsan yol kenarlarında çöpleri görebilirsiniz ama eğer bisiklet sürerseniz hepsini görürsünüz. Nereye giderseniz gidin her yerde. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, Avrupa'da nereye gidersen git her yer aynı. Bu yüzden benim mesajım evrensel. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. O yüzden lütfen kendiniz için temiz tutun, lütfen arabadan çöp atmayın, şişe olsun, piknik yaptığınızda da çöplerinizi arabanızda tutun dışarıya atmayın" dedi.

19 ÜLKE GEZDİ

Türkiye'ye 19 gezdikten sonra ulaştığını ve yolculuğunun Ermenistan'da tamamlanacağını belirten Ruegg, "Bir amacım da İsviçre'den Ermenistan'a bisikletimle pedal çevirerek gitmek ve güzergahtaki tüm ülkeleri gezmek ve görmek. Ermenistan benim baba memleketim. O yüzden onun olduğu yerleri de gezerek mezarını ziyaret edeceğim. Bu yolculukta her gün farklı zorluklarla karşılaşabiliyorum. Trafik en büyük sorun tabii ki. Ama, bazen hava şartları de etkiliyor, çünkü bazen rüzgar karşıdan esiyor, sıcak oluyor, bazen yağmur yağıyor. Bu olumsuzluklara rağmen turuma devam ediyorum. Şu an Türkiye'deyim ve ülkenizi çok seviyorum. İlk girişimden bu yana çok güzel insanlarla karşılaştım. Geçtiğim yerlerde hep bana bakıp el sallıyorlar, beni tebessümle karşılıyorlar. Beyşehir'i de çok sevdim. Burası küçük bir Türkiye adeta. Türkiye'nin tüm güzellikleri bu şirin ilçede mevcut. Burada doğa yürüyüşü yaptım göl kenarında, çok etkilendim. Beyşehir'de de insanlar çok kibar ve arkadaş canlısı bir yer. Özellikle bir dahaki sefere Beyşehir Gölü'nü etrafının tamamını dolaşmak istiyorum. Yolculuk esnasında yaşadıklarımı fotoğraflar çekerek ülkemle de paylaşıyorum."diye konuştu.

- Beyşehir