Son Dakika Haberleri: Çevre için vaatlerde bulunan Gucci karbon-nötr olmayı nasıl sağlayacak?
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Çevre için vaatlerde bulunan Gucci karbon-nötr olmayı nasıl sağlayacak?

16 dakika önce

Dünyaca ünlü moda evi Gucci, karbon ayak izini tamamen silme yolunda. Ünlü marka bu ayın sonuna kadar tüm tedarik zincirinin karbon-nötr olacağını duyurdu. Peki ünlü İtalyan marka bunu nasıl başaracak?

Çevre için vaatlerde bulunan Gucci karbon-nötr olmayı nasıl sağlayacak?, System.String[]

Dünyaca ünlü moda evi Gucci, karbon ayak izini tamamen silme yolunda. Ünlü marka bu ayın sonuna kadar tüm tedarik zincirinin karbon-nötr olacağını duyurdu.


Çevreci bir adım atan İtalyan moda devi, karbon-nötr temalı New York Moda Haftası'nın hemen sonrasında yaptığı açıklamada, modellerin ulaşımından kaynaklanan emisyonlardan, kağıt davetiyelere son vermeye kadar radikal bir değişimin başlayacağını vadediyor.

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Gucci, Moda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:00 
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