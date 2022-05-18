Çevre illerden Yalova'ya "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" ziyareti

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" (UBENİS) kapsamında Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'den Yalova'ya gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine bilgi verildi.

Altınova ilçesindeki Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ni ve Hersek Lagünü'nü ziyaret eden görevliler, bitki türlerini ve bölgedeki kuşları inceledi. Bitkileri yakından inceleyen DKMP görevlileri, bölgede yetişen bitki türlerini kayıt altına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü Şefi Esra Keskin Uzuner, yaptığı açıklamada, bu projenin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin çok fazla olduğunu belirten Uzuner, şöyle konuştu:

"Genel Müdürlüğümüz tarafından şu an 81 ilimizde Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi yapılmaktadır. Toplanan veriler kayıt altına alınarak türlerin gelişimleri takip edilmektedir. Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'den gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimizle bölgemizdeki çeşitliliği inceledik. Türkiye'de 12 binin üzerinde bitki türü var. Yalova'da da 621 bitki taksonu ve 29 endemik bitki türü mevcut. Altınova'daki Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ni ve Hersek Lagünü'nü de bu proje kapsamında inceleyerek bitkileri ve türlerini kayıt altına aldık."