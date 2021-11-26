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Çevre illerin sıra ve masa ihtiyacı Bitlis'teki fabrika okuldan karşılanıyor - Son Dakika

Çevre illerin sıra ve masa ihtiyacı Bitlis'teki fabrika okuldan karşılanıyor

26.11.2021 16:06

Çevre illerin sıra ve masa ihtiyacı Bitlis'teki fabrika okuldan karşılanıyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından siparişi verilen çevre illerin sıra ve masa gibi ihtiyaçları Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulundan karşılanıyor.

Çevre illerin sıra ve masa ihtiyacı Bitlis'teki fabrika okuldan karşılanıyor

BİTLİS - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından siparişi verilen çevre illerin sıra ve masa gibi ihtiyaçları Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulundan karşılanıyor.

Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi ile Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri teorik derslerinin yanı sıra haftada 18 saat atölyede çalışarak mobilya üretiyor. Öğretmenlerin gözetiminde okul sırası, masa, dolap ve büro malzemeleri gibi eşyalar üreten öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Ham maddeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen sıra, dolap, sandalye ve masa üretimleri okuldaki atölyelerde yapılarak, çevre illere gönderiliyor.

Çevre illerdeki okulların sıra ve mobilya ihtiyaçlarının bu şekilde karşılandığını belirten Bitlis İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nedim Yoldaş, "Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde eğitimi, öğretimi ve istihdam döngüsünü bir arada yürütmek ve güçlendirmek üzere meslek liselerimizde döner sermayelerimiz ve işletmelerimizin marifetiyle istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu meyanda geçen yıla oranla 10 ay içerisinde geçen yılın rekoru kırıldı. Toplam bütçeye 540 milyonluk bir gelir elde edildi. Bu gelirde ilimizdeki meslek liselerinin de katkısı vardır" dedi.

Okulda yapılan üretimle geçen yıl 1 milyon lira ciro yaptığını, bu yıl da 3 milyon lira ciro beklendiğini söyleyen Yoldaş, "Malzemeler ve ham maddeleri bakanlığımız tarafından gönderilen sıra üretimi beraberinde, öğretmenlerimiz için sandalye ve masalar bu okulumuzda üretilmektedir. Hali hazırda 2 bin 500 adet ortaokul tipi sıra takımı, 165 adet öğretmen sandalyesi ve masası üretilmiştir. Burada üretilen masa ve sandalye takımları bakanlığımızın siparişi üzerine çevre illerimize dağıtılmaktadır. Üretimin yanı sıra montaj ve dağıtım işi de yine okul idaremizin kendi imkanlarıyla sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımızın eşi himayelerin de devam eden 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi var. Bu proje kapsamında ilimiz genelinde 374 adet kütüphane yapmaktayız. Bu kütüphanelerin bütün donanımları okullarımız tarafından yaptırılmaktadır. 130 kütüphanenin dolapları, masaları üretilerek okulumuz tarafından montajı devam ediliyor. Bu proje Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında yürütülen bir projedir. Alt yapısını bizler hazırlarken, kitapları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temin ediliyor. Gördüğünüz gibi çocuklarımız, öğrencilerimiz meslek okullarında bir yandan eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettirirken, öte yandan üretmeyi öğreniyorlar ve mesleki yeterliklerini geliştiriyorlar. Böylelikle aile bütçelerine maddi katkıda bulunan öğrenciler, dolayısıyla hayata hazırlanıyorlar. Bizler de bunu gördükçe mutlu oluyoruz. Tüm velilerimize bu meyanda çocuklarını meslek liselerine yönlendirmelerini, genç yaşta mesleğe atılmalarını, kendilerini yetiştirip hayata atılmalarını istiyoruz ve bekliyoruz. Atölyelerimizi gezerek gördünüz. Burada yapılan üretimle geçen yıl 1 milyon lira civarında ciro yapıldı. Bu yıl da bakanlığımız siparişleri ve kütüphanelerin projesiyle birlikte toplamda 3 milyon liraya yakın ciromuz olacak" dedi.

Çevre illerin sıra ve masa ihtiyacı Bitlis'teki fabrika okuldan karşılanıyor
Çevre illerin sıra ve masa ihtiyacı Bitlis'teki fabrika okuldan karşılanıyor
Çevre illerin sıra ve masa ihtiyacı Bitlis'teki fabrika okuldan karşılanıyor
Çevre illerin sıra ve masa ihtiyacı Bitlis'teki fabrika okuldan karşılanıyor

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Fabrika, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çevre illerin sıra ve masa ihtiyacı Bitlis'teki fabrika okuldan karşılanıyor - Son Dakika


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