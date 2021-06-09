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Çevre İşi Gönül İşi - Son Dakika

Çevre İşi Gönül İşi

09.06.2021 17:24
Çevre İşi Gönül İşi, System.String[]

09 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİÇevre işi gönül işiBURSA - Çevre konusunda toplumsal bir duyarlılık oluşması amacıyla Dünya Çevre Haftası kapsamında birbirinden farklı etkinlilere imza atan Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bursa Mahalle Gönüllüleri'nden destek geldi.

09 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Çevre işi gönül işi

BURSA - Çevre konusunda toplumsal bir duyarlılık oluşması amacıyla Dünya Çevre Haftası kapsamında birbirinden farklı etkinlilere imza atan Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bursa Mahalle Gönüllüleri'nden destek geldi. Mahalle Gönüllüleri Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Gökdere'de Irgandı Köprüsü altında çöp topladı.

Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan da çevre konusunda farkındalık oluşturacak sosyal etkinliklere devam ediyor. Dünya Çevre Haftası'nı da birbirinden farklı etkinliklerle kutlayan Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ve Gemlik sahilleri ile kentin farklı noktalarında yapılan çevre temizliği çalışmalarına kent merkezinden geçen Gökdere'nin yatağında devam etti. Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmasına Bursa Mahalle Gönüllüsü olan çevreci vatandaşlar da büyük destek verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da farkındalık oluşturulması amacıyla gönüllü vatandaşlarla birlikte dere kenarında çöp topladı.

Herkesin sorumluluğu var

Bursa'nın 3 milyon 100 bin nüfusuyla hızla büyüyen bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, özellikle çevre konusunda herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu vurguladı. Atıklar ve geri dönüşüm konusunda özel hassasiyet gerektiğini dile getiren Başkan Aktaş, "5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında farklı etkinliklere imza atıyoruz. Bu kapsamda Irgandı Köprüsü altında gönüllü arkadaşlarımızla birlikte dere boyunca temizlik yaptık. Açıkçası gördüğümüz manzara çok hoş değil. Şikayet hakkımız yok. Bu şehri daha iyi kılabilmek adına hepimizin sorumlulukları var. Biraz da biz bunun için farkındalık oluşturmak adına bunu yaptık. Şehirlerimizin büyüdüğünü, sanayileştiğini ve sıkıntıların gider arttığını unutmayalım. Eğer hep birlikte sahip çıkarsak Bursa'mız çok daha güzel olacak. Ben etkinliğimize destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa Mahalle Gönüllüleri projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin birçok projesinde gönüllü olarak yer alan Seda Pala Duran ve eşi Uğur Duran, "Bu projeye hiç tereddüt etmeden katıldık. Çünkü iyilik yaptıkça daha çok iyilik geleceğine inandık. Bugün de çevre günü münasebetiyle buradayız. Sadece karşılık beklemeden yapılan iyiliğin bir şekilde karşılığı olacaktır" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Haziran, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çevre İşi Gönül İşi - Son Dakika


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