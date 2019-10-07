Son Dakika Haberleri: Çevre Kanunu'na uymayan tesislere 101 milyon lira ceza
Son Dakika Ekonomi Çevre Kanunu'na uymayan tesislere 101 milyon lira ceza

Çevre Kanunu'na uymayan tesislere 101 milyon lira ceza

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde 9 ayda yapılan çevre denetimlerinde 5 bin 13 tesise 101 milyon 308 bin 331 lira idari para cezası kesildi.

Çevre Kanunu'na uymayan tesislere 101 milyon lira ceza, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde 9 ayda yapılan çevre denetimlerinde 5 bin 13 tesise 101 milyon 308 bin 331 lira idari para cezası kesildi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:01 
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