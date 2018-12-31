Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Karar Resmi Gazata'de Yayılmandı

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Türkiye'nin En Meşhur Kadın Dolandırıcısı Ponzi Arzu Hakkında Bin 50 Yıl Hapis İstendi

Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek