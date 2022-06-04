"Çevre kirliliği, tüm insanlığın ortak sorunu" - Son Dakika
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"Çevre kirliliği, tüm insanlığın ortak sorunu"

04.06.2022 14:46
"Çevre kirliliği, tüm insanlığın ortak sorunu"

5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle önemli açıklamalarda bulunan Yeşil Vatan Platformu Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Çevre kirliliği, tüm insanlığın ortak sorunu.

5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle önemli açıklamalarda bulunan Yeşil Vatan Platformu Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Çevre kirliliği, tüm insanlığın ortak sorunu. Son yıllarda hem ülkemizde hem de küresel çapta yaşanan çevre felaketleri, bizlere daha hızlı ve daha etkin önlem almamız konusunda uyarı niteliği taşıyor" dedi.

Yeşil Vatan Platformu Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle önemli açıklamalarda bulundu. "Bir Fidan Tüm Vatan" ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Doç. Dr. Aydın, "İklim krizi, çevre kirliliği ve doğal kaynakların giderek yok olması tüm insanlığın ortak sorunudur. Bu sebeple tüm dünya insanlığı olarak bu sorunu ele alıp çözüm üretmek hepimizin görevi olmalı" dedi.

ÇÖZÜM ÜRETME KONUSUNDA DAHA HIZLI DAVRANMALIYIZ

Çevre kirliliğinin giderek daha da arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Çevre kirliliğini sadece su kirliliği ve hava kirliliği olarak düşünmemek gerekir. Bunların yanında toprağımız kirleniyor ve tarımsal verim azalıp kıtlık baş gösteriyor, denizlerimiz kirleniyor ve müsilaj gibi bir felaket ortaya çıkıp denizlerdeki canlı yaşamını ciddi anlamda zarara uğratıyor. Bunlar sadece birkaç örnek. Bunun gibi birçok felaketi sıralamak mümkün." şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Görüldüğü gibi her çevresel felaket, insanlık için çok vahim sonuçları beraberinde getirmektedir. Bu sebeple daha küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci oluşturmalı ve bireysel olarak harekete geçip çözüm üretme konusunda hızlı davranmalıyız."

İSRAFI ÖNLEYEREK İŞE BAŞLAYABİLİRİZ

Yeşil Vatan Platformu olarak yeşili arttırmak ve doğal çevreyi korumak amacı taşıdıklarını belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Çevreyi koruyabilmek için devletlere büyük iş düşmektedir. Öncelikle mevcut orman arazileri korunmalı ve ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmelidir. Su kaynaklarının verimli kullanılması, akarsu ve göllerin temizlenmesi de doğal çevreye yapacağımız önemli katkılar arasında yer almaktadır" dedi.

Çevre felaketlerinin önlenmesi için sadece hükümetlere değil bireylere de çok iş düştüğünü vurgulayan Doç. Dr. Aydın, "Bireysel olarak birtakım önlemler alıp doğal çevreyi korumaya katkı sağlamak da mümkün. Bunun için yapılması gereken öncelikli olarak israfı önlemektir. Suyumuzu, enerjimizi tasarruflu kullanmak; orman, park gibi doğal yaşam alanlarını temiz tutmak ve en önemlisi de geri dönüşümü tam ve etkin bir şekilde hayata geçirmek bireysel olarak alabileceğimiz önlemlerin başında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Mustafa Aydın sözlerine son olarak şunları ekledi:

"Unutmamamız gereken şu ki doğa bize bir miras değildir, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanettir. Bu nedenle geleceği bugünden itibaren inşa edelim ve doğamıza, vatanımıza sahip çıkalım."


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Kaynak: DHA

Mustafa Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çevre kirliliği, tüm insanlığın ortak sorunu' - Son Dakika

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