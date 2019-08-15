Çevre kirliliğinde 'şok eden' tespit: Buzullar denizlerden daha fazla mikro plastik parçacıkla dolu
1 saat önce
Kuzey Kutbu buzullarının ücra noktalarından alınan buz örneklerinin içinde yüksek miktarda mikro-plastik parçacıklar bulundu. Bilim insanlarına göre bu durum dünya üzerindeki kirliliğin ulaştığı boyutları göstermesi açısından endişe verici.
Kuzey Kutbu buzullarının ücra noktalarından alınan buz örneklerinin içinde yüksek miktarda mikro-plastik parçacıklar bulundu. Bilim insanlarına göre bu durum dünya üzerindeki kirliliğin ulaştığı boyutları göstermesi açısından endişe verici.
Kuzey buzullarının Kanada
tarafındaki bölgede bir grup bilim insanı topladıkları buzul örneklerini inceledi. Plastik
parçacıklarının onları çevreleyen denizlerden çok daha fazla şekilde buzul kütlelerinin içerisinde yer aldığı tespit edildi. Bu da mikro parçacıkların dalgalar ve rüzgarlar ile yol alırken buzullar tarafından filtrelendiğini gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:33
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