Son Dakika Haberleri: Çevre kirliliğine, çöp toplayarak dikkat çektiler
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Çevre kirliliğine, çöp toplayarak dikkat çektiler

1 saat önce

Çevre kirliliğine, çöp toplayarak dikkat çektilerTekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaymakamlık, belediye ve milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde Dünya Çevre Günü kapsamında 'Atmazsan batmaz' sloganıyla temizlik etkinliği düzenlendi.

Çevre kirliliğine, çöp toplayarak dikkat çektiler

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaymakamlık, belediye ve milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde Dünya Çevre Günü kapsamında 'Atmazsan batmaz' sloganıyla temizlik etkinliği düzenlendi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Veli Çeken Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Güven, Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz,meclis üyeleri, milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler, STK temsilcileri, müdürler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik öncesi gönülle vatandaşlara tişört, şapka, çöp poşeti ve eldiven dağıtıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler, parkta ve çevredeki çöpleri toplayarak, poşetleri belediyeye ait araçlara teslim edildi.

Çevre kirliliğine, çöp toplayarak dikkat çektiler

Dünya Çevre Günü, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:47 Kaynak: DHA
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