Çevre kirliliğine dikkat çekmek için plastik atıklarla resim yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre kirliliğine dikkat çekmek için plastik atıklarla resim yapıyor - Son Dakika

Çevre kirliliğine dikkat çekmek için plastik atıklarla resim yapıyor

6 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, lise son sınıf öğrencisi Dilara Altınorak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için topladığı plastik atıkları ile asamblaj ve röprodüksiyon resimler yapıyor.

Çevre kirliliğine dikkat çekmek için plastik atıklarla resim yapıyor, System.String[]

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, lise son sınıf öğrencisi Dilara Altınorak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için topladığı plastik atıkları ile asamblaj ve röprodüksiyon resimler yapıyor.

Mozaik ve hurda sanatçısı babasından aldığı ilhamla bir süredir hurda ve plastik atıkları ile hayvan heykelleri yapan Dilara Altınora, aynı ürünlerle aralarında Türkiye haritası ve ünlü ressam Leonarda da Vinci'nin en bilinen eseri Monoliza'nın eserini resmetti. Altınorak, iç savaş nedeniyle Türkiye'de yaşayan çocukların savaştan önceki ve sonraki hayat hikayelerini de resimlerine konu etti.

MONALİZA'NIN RESMİNİ YAPTI

Reyhanlı'da bir yandan lise eğitimini sürdüren ve diğer yandan da babasının yanında plastik atıklarla heykel ve resim yapmayı öğrenen Dilara Altınorak, 8 aydan bu yana hurda ve plastik ile heykeller yaptığını söyledi. Mardin'de bulunan bir geri dönüşüm firmasının talebi üzerine bu defa portre resimler yaptığını anlatan Altınorak, "Ünlü ressam Leonarda da Vinci'nin ünlü eseri Monoliza'nın resmini yapmaya karar verdim. Çizimden sonra topladığımız plastik ve hurdalar ile hareketliliğine uygun olarak resmi tamamladım. O dönemi yansıtmak için de kahverengi ve altın sarısı boya ile resmi boyayarak tamamladım" dedi.

SAVAŞIN ÇOCUKLARININ HAYATLARINI RESMETTİ

Suriye'deki için savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye'ye gelen savaşın en büyük mağduru çocukların hayatlarını ve hayallerini anlatan resimler yaptığını belirten Altınork, ilk önce savaşın çocukları ile buluşarak hayat hikayelerini ve gelecekteki hayallerini öğrendiğini, ikinci aşamada ise o çocukların resimlerini plastik atıklarıyla çizdiğini anlattı.

TÜRKİYE HARİTASINI YAPTI

Evindeki atölyesinde 140x80 santimetre ebadında Türkiye haritasını yaptığını da aktaran Altınorak, harita üzerinde tek kullanımlık plastik poşetler ile atık oyuncaklar kullandığını ve renklendirdiğini dile getirdi. Altınorak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan önderliğinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni desteklediğini ve tüm gençlere örnek olmak amacıyla bu resim ve heykel çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.


Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Reyhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:43 Kaynak: DHA
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