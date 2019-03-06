Son Dakika Haberleri: Çevre Kirliliğine Karşı Kameralı Denetim

Çevre Kirliliğine Karşı Kameralı Denetim

2 saat önce

Çorum Belediyesi, nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgelerde artan çöp yoğunluğunu önlemek amacıyla kameralı denetime başladı.

Çevre Kirliliğine Karşı Kameralı Denetim, System.String[]
Çorum Belediyesi, nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgelerde artan çöp yoğunluğunu önlemek amacıyla kameralı denetime başladı.

Günün erken saatlerinden itibaren başlayan denetimlerde zabıta ekipleri, kamera sistemine sahip sivil araçla çöp yoğunluğu gözlenen bölgelerde denetim yapıyor.

Yol kenarına başta hafriyat olmak üzere çöp atarak kirlettiği tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'un "temiz şehir" itibarını korumak için temizlik çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Belediyenin her türlü tedbiri almasına karşın bazı vatandaşların çevreyi kirletmeye devam ettiklerini dile getiren Candan, bu nedenle kameralı denetime başladıklarını kaydetti.

Denetimlerde çevreyi kirlettiği tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi gereğince 16 bin 500 liraya kadar para cezası uygulayabileceklerinin altını çizen Candan, vatandaşların da çevreyi kirleten kişileri 153 Zabıta İhbar hattına bildirebileceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:05 Kaynak: AA

Zabıta, Çorum, Güncel
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