Son Dakika Haberleri: Çevre koruma harcamaları 2018 yılında arttı
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Çevre koruma harcamaları 2018 yılında arttı

6 saat önce

Çevre koruma harcamaları 2018 yılında 38,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çevre koruma harcamaları 2018 yılında arttı, System.String[]

Çevre koruma harcamaları 2018 yılında 38,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı. Buna göre; çevre koruma harcamaları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,6 artış göstererek toplam 38,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının yüzde 56,6'sı mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 36,3'ü genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7,1'i ise hanehalkları tarafından yapıldı.

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARI ATIK YÖNETİMİNDE YOĞUNLAŞTI

Çevre koruma harcamalarının yüzde 47,5'ini atık yönetimi hizmetleri, yüzde 35,6'sını atıksu yönetimi hizmetleri, yüzde 6,8'ini biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması, yüzde 3,6'sını toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi ve yüzde 6,5'ini ise diğer konularda yapılan çevre koruma harcamaları oluşturdu.

ÇEVRE KORUMA YATIRIM HARCAMALARI 7,1 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Toplam 7,1 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 63,8'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 36,2'si ise genel devlet tarafından yapıldı. Atıksu yönetimi hizmetleri için 3,1 milyar TL, atık yönetimi hizmetleri için 1,8 milyar TL yatırım harcaması yapılırken diğer konularda 2,2 milyar TL çevre koruma yatırım harcaması yapıldı.

ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 1 OLDU

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2017 yılında yüzde 1,1 iken, 2018 yılında yüzde 1 olarak gerçekleşti.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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