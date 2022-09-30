Sağlıklı çevre için İstanbul'dan yola çıkan bisiklet takımı Konya'ya ulaştı - Son Dakika
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Sağlıklı çevre için İstanbul'dan yola çıkan bisiklet takımı Konya'ya ulaştı

30.09.2022 14:13

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile İrfander Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneğinin düzenlediği "Eyüp Sultan'dan Mevlana'ya Sağlıklı Çevre İçin Bisiklet Turu"na katılan sporcular, Konya'ya geldi.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile İrfander Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneğinin düzenlediği " Eyüp Sultan'dan Mevlana'ya Sağlıklı Çevre İçin Bisiklet Turu"na katılan sporcular, Konya'ya geldi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık 650 kilometrelik yolculukları sırasında çevre temizliği de yapan 15 bisikletli, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın ardından son durakları Konya'da Sadrettin Konevi ve Şems-i Tebrizi Türbesi ile Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

ÇEKUD Genel Sekreteri Süleyman Coşar, Konya'nın incisi Mevlana'nın huzurunda olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin başka platformlarda da yaygınlaşarak, insanların çevreye duyarlılığını artırmalarını istediklerini aktaran Coşar, "Geçen hafta sonu sahil temizliği, bu hafta bisiklet turu gibi etkinliklerle toplumu çevre konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı devam ettirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bisiklet sporcusu Nurullah Bulat da kendilerine çeşitli imkanlar sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konya'nın önemli bir bisiklet şehri olduğunu vurgulayan Bulat, " İstanbul'da herkes Konya'dan bahsediyor. Kaldırımın üzerine mavi bir boya sürmekle bisiklet yolu olmuyor. Bisiklete ayrılmış yolların olduğunu burada gördük. Gönül rahatlığıyla pedal çevirdik." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Eyüp Sultan, mevlana, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıklı çevre için İstanbul'dan yola çıkan bisiklet takımı Konya'ya ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlıklı çevre için İstanbul'dan yola çıkan bisiklet takımı Konya'ya ulaştı - Son Dakika
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