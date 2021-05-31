Çevre otoyolunda trafik düzenlemesi - Son Dakika

Çevre otoyolunda trafik düzenlemesi

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan "Bursa Çevre Otoyolu Yalova ayrımı-Yenişehir ayrımı arası ve Samanlı Bağlantı Yolu arası üst yapı tabakasının iyileştirmesi ve onarım işi" kapsamında O22-03.K.K Nolu Bursa Çevre Otoyolunun 7. ila 15.

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan "Bursa Çevre Otoyolu Yalova ayrımı- Yenişehir ayrımı arası ve Samanlı Bağlantı Yolu arası üst yapı tabakasının iyileştirmesi ve onarım işi" kapsamında O22-03.K.K Nolu Bursa Çevre Otoyolunun 7. ila 15. kilometreleri arası, İzmir- Ankara istikameti, 29.05.2021-29.06.2021 tarihleri arası trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Ankara-İzmir istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak. Söz konusu çalışmalar sebebiyle sürücülerin hız limitleri ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. - BURSA

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