Çevre Otoyolunda trafik düzenlemesi - Son Dakika

Çevre Otoyolunda trafik düzenlemesi
20.09.2021 17:09
Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapım çalışmaları başlatılan "Bursa Çevre Otoyolu Yalova Ayr. Kavşağı-Yenişehir Ayr. Kavşağı Arası Kesimi Km: 9+700-31+800 ve Samanlı Bağlantı Yolu Km: 0+000-5+000 Arası Üstyapı Tabakasının iyileştirmesi ve Onarım İşi" kapsamında Bursa Çevre Otoyolu O22-04 Km.
Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapım çalışmaları başlatılan "Bursa Çevre Otoyolu Yalova Ayr. Kavşağı- Yenişehir Ayr. Kavşağı Arası Kesimi Km: 9+700-31+800 ve Samanlı Bağlantı Yolu Km: 0+000-5+000 Arası Üstyapı Tabakasının iyileştirmesi ve Onarım İşi" kapsamında Bursa Çevre Otoyolu O22-04 Km. Kesimi. Km: 2+000 ile O22-03 Km. Kesimi Km: 15+000 arası Ankara- İzmir istikameti, üstyapı çalışmaları sebebiyle 21.09.2021-30.09.2021 tarihleri arası araç trafiğine kapatılacak. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak. - BURSA
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