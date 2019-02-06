Son Dakika Haberleri: Çevre Protestolarına 'Komplo' Demişti! İstifa Etti

Çevre Protestolarına 'Komplo' Demişti! İstifa Etti

46 dakika önce

BELÇİKA medyasında yer alan haberlere göre, Schauvliege'in katıldığı bir radyo programında istihbarat servisinden aldığı bilgilere göre çevrecilerin düzenlediği protestoların komplo olduğunu iddia ederek, "Protestocuların çoğunun önceden kurgulanmış bir planın parçası olduklarından haberleri...

Çevre Protestolarına 'Komplo' Demişti! İstifa Etti, System.String[]
BELÇİKA medyasında yer alan haberlere göre, Schauvliege'in katıldığı bir radyo programında istihbarat servisinden aldığı bilgilere göre çevrecilerin düzenlediği protestoların komplo olduğunu iddia ederek, "Protestocuların çoğunun önceden kurgulanmış bir planın parçası olduklarından haberleri yok" değerlendirmesinde bulunması tepki çekti.

Haberlerde, bakanın söz konusu söylemlerine ilişkin özür dilemesinin partisi tarafından yeterli bulunmadığı ve bakanın istifa ettiği belirtildi.

Belçika'da iki aydır devam eden çevre protestolarında eylemciler, hükümetin iklim değişikliğiyle daha iyi mücadele etmesini talep ediyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:20 

Belçika, Güncel
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