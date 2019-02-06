Çevre Protestolarına 'Komplo' Demişti! İstifa Etti
46 dakika önce
BELÇİKA medyasında yer alan haberlere göre, Schauvliege'in katıldığı bir radyo programında istihbarat servisinden aldığı bilgilere göre çevrecilerin düzenlediği protestoların komplo olduğunu iddia ederek, "Protestocuların çoğunun önceden kurgulanmış bir planın parçası olduklarından haberleri...
BELÇİKA medyasında yer alan haberlere göre, Schauvliege'in katıldığı bir radyo programında istihbarat servisinden aldığı bilgilere göre çevrecilerin düzenlediği protestoların komplo olduğunu iddia ederek, "Protestocuların çoğunun önceden kurgulanmış bir planın parçası olduklarından haberleri yok" değerlendirmesinde bulunması tepki çekti.
Haberlerde, bakanın söz konusu söylemlerine ilişkin özür dilemesinin partisi tarafından yeterli bulunmadığı ve bakanın istifa ettiği belirtildi. Belçika
'da iki aydır devam eden çevre protestolarında eylemciler, hükümetin iklim değişikliğiyle daha iyi mücadele etmesini talep ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:20
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