Ankara'daki metruk yapılar temizleniyor - Son Dakika

Ankara'daki metruk yapılar temizleniyor

16.10.2020 11:23
Ankara'daki metruk yapılar temizleniyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İskitler Sanayi bölgesi, Varlık Mahallesi ile Çaldağı tepesindeki atık ve metruk yapıları temizliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İskitler Sanayi bölgesi, Varlık Mahallesi ile Çaldağı tepesindeki atık ve metruk yapıları temizliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Estetiği, Fen İşleri, Özel Projeler ve Dönüşüm ile Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin iş birliğiyle çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan hafriyat ve çöp atıkları temizleniyor.

Bu kapsamda önce Uzunyol Caddesi ve Çankaya ilçesindeki çalışmalara ağırlık verildi. Dikmen Keklikpınarı'nda 44 metruk yapı, 12 çadır ve 40 baraka bertaraf edildi. Daha sonra İskitler-Sanayi bölgesi, Varlık Mahallesi ve Dikmen Çaldağı tepesinde atık ve metruk yapı temizliği yapıldı.

"Buraları kullanan vatandaşlarımız mağdur olmayacak"

Çalışmaların kapsamı hakkında bilgi aktaran Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şehirdeki metruk yapıları, yıkıntıları, enkazı, molozu ortadan kaldırmak gibi iddialı bir çalışmaya girdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Dikmen Çaldağı bölgesinden 1788 kamyon hafriyat aldık, 77 metruk yapıyı yıktık, 41 çadır ve barakayı ortadan kaldırdık. Özel Projeler Dairemiz ile koordinasyon halinde buraları kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmayacakları, açıkta kalmayacakları bir yapı oluşturduk."

Yapılan temizlik çalışmaları hakkında Başkentlileri bilgilendireceklerini aktaran Koç, bölgelerdeki değişimi, bölgelerin eski ve yeni halini görüntülerle Ankaralılarla paylaşacaklarını ifade etti. İskitler'den sonra Dikmen Deresi civarında da temizlik çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Koç, şu bilgileri paylaştı:

"Vatandaşlarımız ile Özel Projeler Dairemiz, belediye encümenimizin kararı doğrultusunda bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşmaya uyan vatandaşlara aylık 135 lira taksitle uzun vadeli 200 metre arsa karşılığı gecekondularının yıkımının müsaadesini alıyoruz. Dolayısıyla onlar da bu durumdan memnunlar ve bir mağduriyet oluşmuyor. Burayı Etlik-Eski Garajlar bölgesine kadar temizleyeceğiz. Bu çalışmada sona geldiğimizde de değişimi Ankaralılara sunacağız."

Koç, Varlık Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarını da kaldırarak çevre kirliliğinin önüne geçtiklerini, böylece Ankara'yı başkentlilere yakışır bir şekilde hazırladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin başkentinin Avrupa başkentleriyle yarışır, çağdaş ve modern bir şehir olacağına işaret eden Koç, metruk yapıların yoğun olduğu ve güvenlik sorunu yaşanan bölgelerden Hıdırlık mevkiinde de emniyet güçleri ile koordineli olarak yıkım ve temizlik çalışmaları yapacaklarını açıkladı.

Ankara'daki metruk yapılar temizleniyor
Ankara'daki metruk yapılar temizleniyor
Ankara'daki metruk yapılar temizleniyor
Ankara'daki metruk yapılar temizleniyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkent, Zabıta, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'daki metruk yapılar temizleniyor - Son Dakika

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