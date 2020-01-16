Çevre sağlığı için hızlı ve hijyenik hizmet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre sağlığı için hızlı ve hijyenik hizmet - Son Dakika

Çevre sağlığı için hızlı ve hijyenik hizmet

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi çevre ve temizlik hizmetleri kapsamında parklar ve cami tuvaletlerinde daha hızlı ve hijyenik temizlik yapılması için ihale ile yeni araçlar satın aldı.

Çevre sağlığı için hızlı ve hijyenik hizmet, System.String[]

Melikgazi Belediyesi çevre ve temizlik hizmetleri kapsamında parklar ve cami tuvaletlerinde daha hızlı ve hijyenik temizlik yapılması için ihale ile yeni araçlar satın aldı.


Temiz ve sağlıklı ortamlar hazırlamak için ekipman ve araç sayısını artıran Melikgazi Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarına ara vermeden vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışıyor. Melikgazi genelinde bulunan 350 WC'nin günlük temizliğinin yapıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kamuya açık yerlerde hijyen son derece önemli bir husus. Vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda hizmet alması için temizlik işlerinde kullanılması üzerine WC tamir, tadilat ve temizlik ihalesi köpük makinası ve kompresörü bulunan 13 adet mobil temizlik aracı aldık. Köpükleme işlemi WC'lerin daha hijyenik olmasını sağlıyor. Tuvalet ve abdesthanelerin temizlikleri haftanın 7 günü kesintisiz şekilde yapılırken, camilere gelen vatandaşlar ferah ve temiz bir görüntüyle karşılaşıyor. Temizlik çalışmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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