Tozkoparan'a Giden CHP'li Tekin, Erdoğan'a Seslendi: "Bu Ne Zalimliktir"

Bu gece yarısından itibaren zam değil büyük bir indirim geliyor

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Çevre Şehircilik Bakanlığı kararıyla kentsel dönüşüm kapsamına alınan Güngören ilçesinin Tozkoparan Mahallesi'ni ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Tekin, "Sizin bir cümlenizi bu insanlar referans kabul etti. Siz dediniz ki, 'Ben de gecekonduda oturuyorum.' Binlerce mazlum zar zor imkanlarını kullanan insanlar sizi güvence olarak kabul etti. Bu ne zalimliktir" dedi.

Güngören'de 2013 yılında riskli alan ilan edilen Tozkoparan Mahallesi'nde "kentsel dönüşüm" çalışmaları, mahallelinin itirazına karşın bugün de devam etti. Boşaltılan binaların yıkımı için bugün saat 05.00 sıralarında, mahalleye çok sayıda çevik kuvvet polisi ve iş makineleri geldi. Mahalleye giriş ve çıkışlar barikatlarla kapatılırken boşaltılan 4 binanın elektriği, suyu ve doğal gazı kesildi.

Barış Parkı'nda bekleyen mahalleliyi milletvekili Gürsel Tekin ziyaret etti. Burada yurttaşların sorunlarını dinleyen Tekin, iktidarın "Gönül köprüsü kuracağız. Gönül belediyeciliği yapacağız" şeklindeki seçim kampanyalarını anımsattı. "İnsanların yuvasını, rızası olmadan insanların kafasına yıkmak hangi dine, imana, vicdana sıkışır" diye sordu. Tekin, şöyle konuştu:

"Elbette hangi insan daha iyi, daha güvenli yapılarda oturmak istemez ama bütün dünyanın yaptığını siz de yapın. Yıkım önce Sultan Mahallesi'nde başladı. Sultan Mahallesi'nde bir tek Roman kardeşimiz kalamadı maalesef. O örnek dedikleri kentsel dönüşüm, o evlerde şimdi kimler oturuyor, bir bakar mısınız? 250 yıldır orada oturan insanlara bir de Çin Seddi gibi kapı koydunuz… Fikirtepe'de aynı, Beyoğlu'nda aynı. Niçin, neden, bu kin, bu nefret nedir? Söyler misiniz? Güvercintepe'de bir ablamızın bir feryadı vardır. Kanser hastası ve kurulduğunuz günden itibaren size oy veren bir insan. Nasıl yaparsınız bunu?"

"İLK OYUMDAN SON OYUMA KADAR PİŞMANIM"

Mahallede oturan bir kadın, "30 yaşındayım. Şimdiye kadar bu partiye oy verdim. Gerçekten ilk oyumdan son oyuma kadar o kadar pişmanım ki. O kadar polis var burada ama kendimi güvende hissetmiyorum. Çünkü o polisler beni evimden atmak için buradalar" diyerek duygularını dile getirdi.

"BU NE ZALİMLİK"

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Gürsel Tekin, "Bu insanlar sizin bir cümlenizi referans kabul etti. Siz dediniz ki, 'Ben de gecekonduda oturuyorum.' Binlerce mazlum zar zor imkanlarını kullanan insanlar sizi güvence olarak kabul etti. Bu ne zalimliktir?" diye sordu.

Mahalleli, "Burası Türkiye, İsrail değil" ve "Tozkoparan bizimdir, bizim kalacak" sloganları eşliğinde mahallede kısa bir yürüyüş de yaptı.