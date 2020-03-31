Çevre Şehircilik Bakanlığı: "Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya... - Son Dakika
Son Dakika Politika Çevre Şehircilik Bakanlığı: 'Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya... - Son Dakika

Çevre Şehircilik Bakanlığı: "Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya...

6 saat önce

Çevre Şehircilik Bakanlığı: "Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik.

Çevre Şehircilik Bakanlığı:

Çevre Şehircilik Bakanlığı: "Korona virüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:11 Kaynak: İHA

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