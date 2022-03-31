Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Demirtaş EKO İKLİM Zirvesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, iklim değişikliği ile mücadelenin bir kültür olarak topluma mal olmasıyla ilgili pek çok etkinlik yaptıklarını, EKO İKLİM Zirvesinin de bu çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildiğini ve zirveye ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen EKO İKLİM Zirvesi, ATO Congresium'da ikinci gününde devam ediyor.

Demirtaş, AA muhabirine EKO İKLİM Zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada, zirvenin beklenenin çok üzerinde ilgi gördüğünü, özellikle gençlerin ilgi göstermesinden mutlu olduklarını söyledi.

Bakanlığın yeni dönemde "İklim Değişikliği" adını da aldıktan sonra bazı ilave görevleri üstlendiğini belirten Demirtaş, "İklim değişikliği ile mücadelenin bir kültür olarak topluma mal olmasıyla ilgili pek çok etkinlik yapıyoruz. EKO İKLİM Zirvesi de bu çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildi. Bakanlığımız burada önemli bir görev üstlenmiş durumda." dedi.

Demirtaş, iklim değişikliği ile ilgili hem mevzuat düzenleme hem de iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Gençlerin rağbetinden de ümitlenerek geleceğe daha yeşil ve daha sağlıklı bakacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

"İklim Kanunu" hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti:

"İklim Kanunu kapsamında, iklim ve çevre konuları ile ilgili bütün mevzuatlar, diğer konuların hepsi toparlanarak çerçeve kanun şeklinde çalışmalar yapılıyor. Bunun böyle olması, kanunun kalıcı olması ve her sektörü kapsaması bakımından çok önemli. Bunu başarırsak gelecek için çok kalıcı bir işi yapmış olacağız. İklim değişikliği ile mücadele her zaman yasalarla da gerçekleştirilemiyor. Bunun hayatımıza nakşetmemiz lazım. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile de ortak çalışmalar yapıyoruz ve müfredata çevre derslerinin eklenmesini sağlıyoruz. Genç dimağların bu konulara farkındalığın artmasını amaçlıyoruz."