Bakan Yardımcısı Varank: "Gülsan Sanayi Projemiz hazır" - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Varank: "Gülsan Sanayi Projemiz hazır"

01.09.2022 17:43
Bakan Yardımcısı Varank: "Gülsan Sanayi Projemiz hazır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gülsan Sanayi Projesi'nin hazır olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gülsan Sanayi Projesi'nin hazır olduğunu söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yapan Samsun'da, Çarşamba Havalimanı'ndaki festival alanına gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Samsun Büyükşehir Belediyesi standında Başkan Mustafa Demir ile sohbet etti. Kentte yürütülen çevre projeleriyle ilgili de durum değerlendirmesi yaptı.

Samsun'da TEKNOFEST coşkusunu değerlendiren Fatma Varank, "TEKNOFEST'e daha önce Gaziantep'te katılmıştım. Orası da çok kalabalıktı ama buradaki festivale gençlerimizin ilgisi daha yüksek. Alana başkanımızla birlikte geldik. Hafta sonu olmamasına rağmen müthiş bir kalabalık var. Hafta sonu daha kalabalık olacak. Etkinlikler ve gençlerimizin katılımı çok güzel. Samsun, büyük ve deniziyle çok güzel bir şehir. TEKNOFEST için de çok ideal bir şehir olduğunu düşünüyorum" dedi.

"GÜLSAN'DA PROJE HAZIR, BAŞARACAĞIZ"

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen projelere de değinen Fatma Varank, "Bu dönem Samsun'da yaptığımız çok büyük yatırımlarımız, kentsel dönüşümle ilgili hizmetlerimiz, başlamış ve bitmiş projelerimiz var. Hak sahipliği tespit ve teslim sürecinde olan konutlarımız var. Samsun Millet Bahçesi bitti. Samsun, millet bahçesi ilk biten şehirlerden birisiydi. Şuanda kullanılıyor. Halkımızın da çok memnun olduğunu düşünüyorum. Kentsel dönüşüm projeleri çok büyük bir hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan önceki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın son bakanlarından. Bu konuda gerçekten çok büyük hizmetleri var. Büyükşehir belediyesi ile çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hem başkanımız hem de milletvekillerimiz, projeleri yakından takip ediyorlar. Zaman zaman da Ankara'da buluşup, son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Bunları başkanımızla birlikte takip ediyoruz. Birlikte yapacağımız bir projemiz daha var. O da kaldıracağımız Gülsan Sanayi Sitesi. Bunu da başaracağız. Projemiz ve her türlü hazırlığımız hazır. Bu da şehrimizin merkezine yakışacak çok güzel bir proje. İnşallah o projeyi de hayata geçirdiğimizde vaat ettiğimiz projelerin hepsini bitirmiş olacağız" diye konuştu.

Ziyaretinden dolayı Bakan Yardımcısı Varank'a teşekkür eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "TEKNOFEST kapsamında hem Samsun'u hem de standımızı ziyaret eden bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin de stantları var. Hem Bakanımız Murat Kurum hem bakan yardımcımız ile çok kısa, stratejik ve verimli bir çalışma süreci geçiriyoruz. Çok güzel neticeler aldık. Bakanlığımız Samsun'un geleceğinde müthiş bir rol oynuyor. Dolasıyla bakanımızdan ve bakan yardımcımızdan Allah razı olsun. Kendilerini tebrik ediyoruz. Her zaman onları Samsunlu görüyoruz. Emekli olunca da şehrimizde yaşamaya davet ediyoruz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gülsan Sanayi Projesi'nin hazır olduğunu söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yapan Samsun'da, Çarşamba Havalimanı'ndaki festival alanına gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Samsun Büyükşehir Belediyesi standında Başkan Mustafa Demir ile sohbet etti. Kentte yürütülen çevre projeleriyle ilgili de durum değerlendirmesi yaptı.

Samsun'da TEKNOFEST coşkusunu değerlendiren Fatma Varank, "TEKNOFEST'e daha önce Gaziantep'te katılmıştım. Orası da çok kalabalıktı ama buradaki festivale gençlerimizin ilgisi daha yüksek. Alana başkanımızla birlikte geldik. Hafta sonu olmamasına rağmen müthiş bir kalabalık var. Hafta sonu daha kalabalık olacak. Etkinlikler ve gençlerimizin katılımı çok güzel. Samsun, büyük ve deniziyle çok güzel bir şehir. TEKNOFEST için de çok ideal bir şehir olduğunu düşünüyorum" dedi.

"GÜLSAN'DA PROJE HAZIR, BAŞARACAĞIZ"

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen projelere de değinen Fatma Varank, "Bu dönem Samsun'da yaptığımız çok büyük yatırımlarımız, kentsel dönüşümle ilgili hizmetlerimiz, başlamış ve bitmiş projelerimiz var. Hak sahipliği tespit ve teslim sürecinde olan konutlarımız var. Samsun Millet Bahçesi bitti. Samsun, millet bahçesi ilk biten şehirlerden birisiydi. Şuanda kullanılıyor. Halkımızın da çok memnun olduğunu düşünüyorum. Kentsel dönüşüm projeleri çok büyük bir hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan önceki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın son bakanlarından. Bu konuda gerçekten çok büyük hizmetleri var. Büyükşehir belediyesi ile çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hem başkanımız hem de milletvekillerimiz, projeleri yakından takip ediyorlar. Zaman zaman da Ankara'da buluşup, son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Bunları başkanımızla birlikte takip ediyoruz. Birlikte yapacağımız bir projemiz daha var. O da kaldıracağımız Gülsan Sanayi Sitesi. Bunu da başaracağız. Projemiz ve her türlü hazırlığımız hazır. Bu da şehrimizin merkezine yakışacak çok güzel bir proje. İnşallah o projeyi de hayata geçirdiğimizde vaat ettiğimiz projelerin hepsini bitirmiş olacağız" diye konuştu.

Ziyaretinden dolayı Bakan Yardımcısı Varank'a teşekkür eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "TEKNOFEST kapsamında hem Samsun'u hem de standımızı ziyaret eden bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin de stantları var. Hem Bakanımız Murat Kurum hem bakan yardımcımız ile çok kısa, stratejik ve verimli bir çalışma süreci geçiriyoruz. Çok güzel neticeler aldık. Bakanlığımız Samsun'un geleceğinde müthiş bir rol oynuyor. Dolasıyla bakanımızdan ve bakan yardımcımızdan Allah razı olsun. Kendilerini tebrik ediyoruz. Her zaman onları Samsunlu görüyoruz. Emekli olunca da şehrimizde yaşamaya davet ediyoruz."

(İHA)

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Mustafa Demir, Fatma Varank, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Varank: 'Gülsan Sanayi Projemiz hazır' - Son Dakika

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